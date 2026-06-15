U sarajevskom zatvoru umrla Leđiba Ravlić, služila je 45 godina: Sa sinom je ubila snahu

U kazneno-popravnom zavodu (KPZ) na Igmanu preminula je Leđiba Ravlić, koja je bila osuđena na 45 godina zatvora zbog teškog ubojstva svoje snahe Nermine Krajine 28. lipnja 2024. godine u sarajevskom naselju Pofalići.

"U petak, 12. lipnja 2026. godine, u jutarnjim satima u pritvorskoj ćeliji KPZ-a Sarajevo na Igmanu preminula je pritvorenica Leđiba Ravlić, rođena 1948. godine. Dana 8. lipnja prebačena je iz KPZ-a Zenica u KPZ Sarajevo vozilom hitne pomoći jer je bila u teškom zdravstvenom stanju i nepokretna", izjavio je direktor KPZ-a Munib Isaković za Klix.ba. Dodao je da je Ravlić bila smještena u ćeliji s još dvije osobe te da je njezinu smrt konstatirala hitna medicinska služba.

O događaju je obaviještena Policijska uprava Ilidža, koja je informirala dežurnog tužitelja Županijskog tužiteljstva u Sarajevu radi provođenja očevida. Očevid je obavljen na dan smrti, a službeni uzrok smrti je prirodna smrt.

Podsjetimo, majka i sin, Leđiba i Goran Ravlić, osuđeni su na po 45 godina zatvora zbog ubojstva Goranove supruge Nermine.

Optužnica je teretila Gorana i Leđibu da su od polovice svibnja do 28. lipnja 2024. godine, u stanu u sarajevskom naselju Pofalići, psihički i fizički zlostavljali Goranovu suprugu i na kraju je usmrtili. Uskraćivali su joj bilo kakvu komunikaciju s vanjskim svijetom. Uništili su joj mobitel i zabranili izlaske iz stana.

"Izgladnjivali su je, šišali, čupali joj kosu, vezali ruke kako ne bi mogla pružiti otpor. Seksualno su je zlostavljali i nanijeli više od 100 ozljeda, uključujući ugrize, opekotine, lomove i ozljede u području genitalija. Od nanesenih ozljeda je preminula", stajalo je u optužnici.

Tijelo žrtve danima je bilo u stanu. Kako bi prikrili smrad, Goran i Leđiba koristili su razne vrste osvježivača i mirisnih svijeća. Kontaktirali su Latifa Jašarevića, koji im je pristao pomoći da prikriju tragove.

Po Leđibinoj naredbi, Goran i Latif su u više navrata u trgovačkim centrima kupovali sjekiru, pilu, set noževa, više plastičnih kutija koje drže odgovarajuću temperaturu, patrone amonijaka za prijenosne hladnjake, stroj za mljevenje mesa, više ljepljivih traka, vreće za smeće, plastične rukavice, plastična odijela, zaštitne maske te sredstva za dezinfekciju i čišćenje.

Plan je bio raskomadati tijelo. "Goran je i sam priznao da stroj za mljevenje mesa nije upotrijebio jer ga nije znao koristiti", kazala je Melika Murtezić, sutkinja Kantonalnog suda u Sarajevu.

Latif Jašarević priznao je krivnju i nagodio se za kaznu zatvora u trajanju od godinu i 10 mjeseci.