'U Savjetu je ostao samo jedan epidemiolog i to onaj koji je tu po stranačkoj liniji - Capak'

Mostov Nikola Grmoja poručuje kako su građani već ionako izgubili povjerenje u Stožer i Vladu u borbi protiv korona krize, a da ovakvi sukobi to nepovjerenje samo produbljuju

<p>Ja sam od početka zagovarao zdrav razum u pristupu ovoj krizi i da se u Savjet uključi što više stručnjaka različitih struka, da se ne sluša samo epidemiologe, a na kraju imamo situaciju da je u tom Savjetu ostao samo jedan epidemiolog i to onaj koji je tu po nekakvoj stranačkoj liniji,<strong> Krunoslav Capak,</strong> i mislim da to nije dobro, poručuje Mostov <strong>Nikola Grmoja</strong> komentirajući potez Vlade zvanjem petero znanstvenika u svom Znanstvenom savjetu kako bi ih ukorili. </p><p>A zvao ih je, podsjetimo, predstojnik Ureda predsjednika Vlade, <strong>Zvonimir Frka Petešić</strong>, 'pecnuo ih po prstima' jer su potpisnici javnog apela s preporukama mjera koje treba uvesti u borbi protiv korona virusa i prozivkama na račun Vlade i Stožera te im, kako su nam neki od njih rekli, zahvalio na suradnji. </p><p>Iz Vlade su kasnije priznali da ih je Frka Petešić zvao smatrajući da to nije u redu od njih, ali su opovrgnuli da su ih izbacili iz Savjeta. Grmoja ističe kako su građani već ionako izgubili povjerenje u Stožer, a da ovakvi sukobi to nepovjerenje samo produbljuju. </p><p>- Kako da onda ljudi imaju povjerenje u odluke koje se donose kad se oni sami sukobljavaju i kad ne žele priznati da su neke stvari bile loše. Ne tražimo mi svece i nepogrešive ljude, nema zemlje koja nije pogriješila, ovo je jedna izvanredna situacija u kojoj se neminovno griješi, ali kad pogriješite onda to i kažete. Ljudi bi tada imali puno više povjerenja - kaže Grmoja dodajući kako Vlada treba donositi političke odluke, ali da tom prilikom treba slušati savjete što više ljudi. </p><p>- Mislim da ovo nije nikako dobro, posebno način na koji je to napravljeno nakon što je Plenkovićeva vlada bila izložena kritici od strane tih članova Savjeta. I sad će premijer trebati odgovoriti što je napravio, prvo na taj loš potez, a onda i na nemušto priopćenje gdje se vade iz ove situacije - kaže. </p><p>Naglašava da situacija nije dobra, a da Vlada ne želi priznati odgovornost.</p><p>- To je kao u ekipi, kad se pobjeđuje onda je sve super, a kad je situacija loša onda se traže krivci i mislim da je to razlog i ovome. To su isti ljudi koji su pobijedili već korona virus, a sad nitko ne želi priznati da su odgovorni jer gubimo - zaključuje. </p>