JEDAN ČOVJEK OZLIJEĐEN
U Šestinama auto izletio s ceste: 'Prednji kraj je potpuno slupan'
Kod pekarne u Šestinama na križanju Ulice Potočani i Šestinske ceste netko je sletio BMW-om s ceste. Prednji kraj vozila potpuno je smrkan, dojavila nam je čitateljica iz Zagreba.
Na videu koji smo dobili vidljivo je da su na mjesto događaja stigli policijski službenici te djelatnici Hitne pomoći.
Iz zagrebačke policije potvrdili su nam da su oko 13 sati dobili dojavu o izlijetanju jednog vozila s kolnika na Šestinskoj cesti. Ozlijeđena je jedna osoba, koju su vozilom Hitne pomoći prevezli u KBC Sestre milosrdnice.
Više detalja znat će se nakon policijskog očevida.
