Ovo su temperature zraka u Hrvatskoj! Stiže opasna pojava. Evo kako će biti za vikend
Zagreb: U centru grada prometnice su relativno čiste, no nogostupi nisu | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Prema mjerenjima u 7 sati, jutro je u većem dijelu Hrvatske bilo izrazito hladno, s temperaturama duboko ispod nule

Nakon dva dana snijega u kontinentalnoj Hrvatskoj, uslijedio je nagli prodor hladnog zraka koji je donio osjetno zahlađenje i debele minuse jutros u većem dijelu zemlje. Prema mjerenjima u 7 sati, jutro je u većem dijelu Hrvatske bilo izrazito hladno, s temperaturama duboko ispod nule.

Najhladnije je izmjereno u Valpovu-Tiborjancima, gdje je temperatura pala na oko –13 °C. U Slavoniji su se temperature uglavnom kretale između –10 i –6 °C, dok su u središnjoj Hrvatskoj, uključujući Zagreb, izmjerene vrijednosti oko –7 °C. Nešto blaže, ali i dalje vrlo hladno, bilo je na sjeverozapadu zemlje, gdje su se temperature spuštale do oko –6 °C. Najtoplije je u Komiži, gdje je u 7 sati izmjereno oko 10,2 °C.

U većini krajeva prevladavalo je oblačno vrijeme, uz visoku vlažnost zraka.

U petak će prevladavati pretežno oblačno vrijeme. Na Jadranu se mjestimice očekuje kiša, ponegdje i obilnija, uz mogućnost grmljavine. U unutrašnjosti će oborine biti na granici kiše i snijega, a osobito na istoku i sjeveru zemlje moguća je i kiša koja se smrzava pri dodiru s tlom, zbog čega se lokalno može stvoriti i deblji sloj leda. U Gorskoj Hrvatskoj mjestimice su moguće obilnije oborine.

Vjetar će biti slab, u gorju ponegdje umjeren jugozapadni. Na Jadranu će puhati umjereno do jako jugo, mjestimice s olujnim udarima, a poslijepodne će okretati na jugozapadnjak i zapadnjak. Najviša dnevna temperatura bit će uglavnom između –1 i 4 °C, dok će se na obali i otocima kretati od 8 do 13 °C.

Crveni meteoalarm na snazi je u Osječkoj regiji zbog kiše koja se smrzava u dodiru s tlom, vrlo niskih temperatura i izražene poledice, što stvara izuzetno opasne uvjete, osobito u prometu. U Zagrebačkoj regiji proglašen je narančasti meteoalarm zbog oborina na granici kiše i snijega, mogućeg smrzavanja oborine te stvaranja leda na cestama i nogostupima. Isti stupanj upozorenja vrijedi i za Karlovačku regiju, gdje se očekuju snijeg i susnježica, lokalna poledica te otežani uvjeti u prometu, osobito u višim predjelima.

U Gospićkoj i Kninskoj regiji na snazi je žuti meteoalarm zbog snijega, niskih temperatura i mogućeg stvaranja leda, uz povremeno jači vjetar. Za Riječku regiju izdano je žuto upozorenje zbog jakog juga i povremeno obilnije kiše. U Splitskoj i Dubrovačkoj regiji također vrijedi žuti meteoalarm, ponajprije zbog jakog juga, obilne kiše i mogućih grmljavinskih pljuskova.

Na cijelom Jadranu, osobito na Kvarneru, u Velebitskom kanalu te uz obalu Dalmacije, na snazi su obalna upozorenja zbog jakog i mjestimice olujnog juga, koje može uzrokovati opasne uvjete na moru i otežati pomorski promet.

