Potres magnitude 8,91 po Richteru koji je pogodio Japan 11. ožujka 2011. bio je najjači potres u njihovoj povijesti, prenosi Independent.

Potres je prouzročio i razorni tsunami, visok 10 metara, koji je pogodio sjeveroistočnu obalu zemlje. U katastrofi je u Japanu poginulo oko 20.000 ljudi, a nakon što je val pogodio obalu uništio je i nuklearnu elektranu Fukushima, iz koje su počele curiti radioaktivne čestice.

Nekoliko dana nakon razornog tsunamija zemlju je pogodilo još nekoliko slabijih potresa. Val koji je u moru kraj Japana krenuo tijekom 11. ožujka došao je i do SAD-a te Meksika, ali nije više bio toliko jak.

Katastrofe su tek sad ispred nas

Vlasti u Japanu imale su velike probleme s hlađenjem reaktora u Fukushimi. Vijesti o katastrofi u nuklearki u roku od nekoliko minuta su obišle svijet. Svi su bili u panici zbog radioaktivnog zračenja, a zemlje u koje su slijetali zrakoplovi iz Japana imali su posebne preglede. Još mjesecima nakon tsunamija nuklearku su popravljali, a i dalje postoji opasnost od curenja radijacije iz nje.

Američki geološki institut je nakon katastrofe upozorio i kako je potres bio toliko snažan da je cijeli planet pomaknuo za 25 centimetra. Istaknuli su i kako će to imati duboki, ali suptilni utjecaj na duljinu dana i promjenu godišnjih doba.

No, ako ste mislili da je takva vrsta opasnosti iza nas, varate se, tvrde stručnjaci. Naime, manje je poznato kako je i taj megapotres bio predviđen - talijanski Institut za geofiziku i vulkanologiju predvidio je velik potres koji će zahvatiti to područje, no nikako se nije moglo znati u kojem razdoblju bi se to moglo dogoditi.

Ovdje će se dogoditi Japanski je arhipelag jedno od seizmički najaktivnijih područja svijeta, no na sreću opremljeno je i najsofisticiranijom tehnologijom za potrese.

Sada, japanska je vlada upozorila da bi takav megapotres mogao pogoditi sjevernu regiju te zemlje u bilo kojem trenutku u sljedećih 30 godina, a njegov epicentar bi mogao biti u najsjevernijem dijelu japanskog otoka Hokaido. Nažalost, to bi vrlo vjerojatno uzrokovalo i ponovnu nuklearnu katastrofu.

Ponovno, prema predviđanjima znanstvenika, Japan i okolicu bi tada mogao pogoditi ogromni tsunami, kažu iz japanskog Odbora za istraživanje zemljopisa .

Potres će se dogoditi u području Neumora, a taj bi potres mogao biti jačine od 8 do 8,6 po Richteru. Šanse da se tako nešto dogodi iznose oko 70 posto.

- Nadamo se kako će ovo izvješće pomoći lokalnim vlastima da naprave nužne pripreme i podignu svijest ljudi o izglednom riziku katastrofe koji je pred nama - rekao je ministar znanosti i tehnologije Yoshimasa Hayashi.