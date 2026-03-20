Cijene goriva rastu i sljedeći tjedan, Vlada najavila mjere

Kako se ne smiruje sukob na Bliskom istoku, ne smiruje se ni divljanje cijena nafte, koja je danas na razini oko 106 dolara za barel, a Dnevnik NoveTV navodi da će nas sljedećeg utorka na benzinskim pumpama dočekati novi rast cijena goriva.

Navode da bi prema trenutnom modelu izračuna litra eurosupera poskupjela za 21 cent i to na 1,71 euro, a u slučaju eurodizela rast bi bio za 29 centi na 1,84 eura.

Projicira se i velik rast za plavi dizel i to za 31 cent na 1,90 euro.

Premijer Plenković je i jučer potvrdio da će opet reagirati na sjednici Vlade u ponedjeljak, nakon što su prije dva tjedna mjerama ograničili rast cijena.

- Mislim da smo time amortizirali prvi udar, a u ponedjeljak ćemo imati ponovno sjednicu vlade i ponovno reagirati - rekao je Plenković.

Kazao je da se vlada vodi dvama načelima - zajamčiti sigurnost opskrbe naftnim derivatima te priuštive cijene. Dodao je da su i druge članice EU-a krenule tim putem, te da je Italija jučer donijela odluku o ograničavanju cijena goriva.