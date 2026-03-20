Obavijesti

News

Komentari 14
ČEKA SE ODLUKA

Cijene goriva rastu i sljedeći tjedan, Vlada najavila mjere

Piše Ivan Hruškovec, HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Zagreb: Gužve na benzinskim postajama zbog sutrašnjeg poskupljenja goriva | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Kako se ne smiruje sukob na Bliskom istoku, ne smiruje se ni divljanje cijena nafte, koja je danas na razini oko 106 dolara za barel, a Dnevnik NoveTV navodi da će nas sljedećeg utorka na benzinskim pumpama dočekati novi rast cijena goriva.

Navode da bi prema trenutnom modelu izračuna litra eurosupera poskupjela za 21 cent i to na 1,71 euro, a u slučaju eurodizela rast bi bio za 29 centi na 1,84 eura.

MUKE PO DIZELU
Projicira se i velik rast za plavi dizel i to za 31 cent na 1,90 euro. 

Premijer Plenković je i jučer potvrdio da će  opet reagirati na sjednici Vlade u ponedjeljak, nakon što su prije dva tjedna mjerama ograničili rast cijena.

- Mislim da smo time amortizirali prvi udar, a u ponedjeljak ćemo imati ponovno sjednicu vlade i ponovno reagirati - rekao je Plenković.

NE SLUTI NA DOBRO
Kazao je da se vlada vodi dvama načelima - zajamčiti sigurnost opskrbe naftnim derivatima te priuštive cijene. Dodao je da su i druge članice EU-a krenule tim putem, te da je Italija jučer donijela odluku o ograničavanju cijena goriva.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026