Opa, pa što je ovo - uzviknuo je pravosudni policajac u splitskom zatvoru nakon što je u otvoru za ventilaciju u prostoriji u kojoj se suši roba pronašao skriveni mobitel. Zatvorska uprava sada mora utvrditi tko ga je koristio i kako je dospio u zatvor.

Naime, zaposlenici splitskog zatvora prolaze dvije stroge kontrole kada dolaze na posao uključujući i detektor metala. Prvo na ulazu u zgradu zatvora, a potom i kada ulaze na pojedini zatvorski odjel. No to ne sprječava zatvorenike da dolaze do mobitela. Kao što smo pisali lani ih je u splitskom zatvoru kod zatvorenika pronađeno šest, a u svim kaznionicama i zatvorima u Hrvatskoj čak 55. To govori da su zatvorenici pronašli razne kanale kako dolaze do mobitela, a dio najvjerojatnije unose i korumpirani djelatnici.

Dan kasnije u zatvoru na Bilicama predozirao se zatvorenik. On je primao terapiju pa je slučajno ili namjerno uzeo preveliku količinu lijekova. Hitno su ga prevezli u KBC Split gdje su mu liječnici pravodobnom intervencijom spasili život.

U srijedu je iz splitskog zatvora odveden belgijski državljanin koji je u Hrvatskoj uhićen i osuđen zbog sudjelovanja u krijumčarenju ilegalnih migranata. On je odlučio da će kaznu odslužiti u Belgiji, što ima pravo, te su ga pravosudni policajci postupajući prema pravilniku odvezli i predali nadležnima za ekstradiciju. No u zatvoru su tek kasnije shvatili da mu je kod njih ostala njegova putovnica i osobni predmeti.

Niz prošlotjednih gafova kao i oni prijašnji - pod unutarnjom istragom je i pravosudna policajka zbog sumnje da se tijekom boravka u splitskom i drugim zatvorima neprofesionalno zbližila s osuđenicima, a nedavno je bivši zatvorenik koji je u zatvor došao posjetiti bivšeg cimera iz ćelije i razgovor snimao mobitelom što je uočio pravosudni policajac koji je bio u sobi za posjete - ukazuju da ravnateljica zatvora i njezini najbliži suradnici imaju pune ruke posla kako bi se takvi incidenti smanjili ili posve otklonili.