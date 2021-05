Pravosudni policajci su u kontroli ćelija u splitskom zatvoru Bilice navratili i do ćelije broj 7. Vidjeli su da zatvorenici imaju tetrapak s mlijekom. Podignuli su ga i osjetili da nije prazan.

Daljnjom provjerom otkrili su da su zatvorenici u njega nalili vodu te u tetrapaku držali mobitel koji su zaštitili od vode. Dogodilo se to prije dva tjedna kada još nije bilo prijema robe i kad su posjeti bili zabranjeni zbog epidemioloških mjera zbog korone pa postoji sumnja da im je mobitel dostavio netko od zaposlenika. Mobiteli na crnom tržištu u zatvoru imaju svoju cijenu kao i droga.

Bacili mobitel preko ograde

Donedavno su se u zatvorima mogli nabavljati po 10.000 kuna, no u posljednje vrijeme cijena im je pala na 500 eura. Prošli kolovoz netko je došao do splitskog zatvora i preko zaštitne ograde ubacio spužvu na vanjsko šetalište. Bilo je to usred dana, između 13 i 15 sati, kad je šetalište bilo puno istražnih zatvorenika. Pravosudni policajac podignuo je spužvu i uočio da je ona služila tome da se pravi paket ne bi oštetio prilikom dostave. Naime, u spužvi su bili mala crvena Nokia i punjač za mobitel.

U zagrebački zatvor Remetinec kod više zatvorenika, koji su se vraćali u zatvor nakon izlaska, u zadnjih par mjeseci u potplatima tenisica pronašli su skrivene male mobitele. U prosincu 2019. od zatvorenika su u Remetincu zaplijenili tri mobitela. Tad se internetom proširila videosnimka na kojoj zatvorenik koji snima doziva Ivana Bašića, uhićenog nekoliko dana prije toga zbog utaje poreza pri uvozu luksuznih automobila.

Nakon toga pravosudni policajci pretražili su ćelije i kod dvojice zatvorenika pronašli tri mobitela, dva iPhonea i mikromobitel. Zatvorenici su ih sakrili u spužvu, a punili su ih preko televizora. Zbog toga su zatvorenici nakon pronalaska mobitela ostali bez televizijskog prijamnika.

U studenom 2019. dva su mobitela pronađena i kod Tomislava Sablje, koji ih je imao skrivene u zapakiranoj kutiji keksa. Čuvarima je čudno izgledala kutija keksa. Iako je bila originalno zapakirana, detaljnije su je provjerili i u njoj otkrili mobitele koje nikako nije smio imati.