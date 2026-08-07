U splitskom zatvoru umro notorni Lenko Bešlić

U ćeliji zatvora u Splitu mrtav je nađen Lenko Bešlić (52) iz Splita. U srpnju prošle godine osuđen je na Općinskom sudu u Splitu na godinu i dva mjeseca zatvora zbog prijevare i krivotvorenja, piše Slobodna Dalmacija.

Žrtva prevare mu je isplatila nešto manje od 30 tisuća eura, koje je po presudi bio dužan vratiti. Presuda je u međuvremenu postala pravomoćna te je Lenko Bešlić bio na izdržavanju zatvorske kazne. Kako saznaje Slobodna, nalazio se na prvom katu, u ćeliji na tzv. mješovitom odjelu na kojem se nalaze i zatvorenici na odsluženju kazne i istražni zatvorenici.

Lenko Bešlić bio je smješten u sobi broj 4, s još jednim čovjekom.

U srijedu ujutro, njegov cimer je izašao u dvorište na šetnju. Lenko Bešlić nije izašao u šetnju, a onda su ga oko 11 sati pravosudni policajci našli mrtvog u ćeliji. Na tijelu je imao tamne podljeve, ali nije poznato jesu li povezani s uzrokom smrti. S obzirom na to kako se radi o smrti u zatvorskoj ustanovi, za pretpostaviti je kako će uzrok smrti utvrditi obdukcija.