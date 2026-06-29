Nestanak električne energije na području Kile u Splitu izazvao je danas prijepodne dvije vatrogasne intervencije koje su još uvijek u tijeku
INTERVENIRALI VATROGASCI
U Splitu nestalo struje pa nastala drama: Djeca zaglavila u liftu, dim izlazio iz ventilacije
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Nakon prekida opskrbe strujom zaprimljena je dojava da su djeca ostala zaglavljena u liftu. Vatrogasci su odmah upućeni na teren kako bi ih sigurno oslobodili, prenosi Dalmacija danas.
Istodobno je zaprimljena i dojava o dimu koji izlazi iz ventilacijskog sustava trgovine Konzum na Kili. Vatrogasci provjeravaju prostor i utvrđuju što je uzrok pojave dima.
Naime, obje intervencije uslijedile su nakon nestanka električne energije na ovom dijelu Splita. Više detalja bit će poznato nakon završetka intervencija.
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