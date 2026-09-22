U Splitu nestao Milan (69)! U akciju potrage uključen i HGSS

U Splitu je 20. rujna nestao Milan Leko. Riječ je o muškarcu rođenom 1957. godine, visok je 172 cm, srednje je tjelesne građe, a u trenutku nestanka na sebi je imao kratke zelene hlače, bijelu majicu i natikače.

Njegov nestanak, navodi se u evidenciji nestalih osoba, se vodi u Policijskoj upravi splitsko-dalmatinskoj.

- U slučaju da posjedujete informacije o ovoj osobi molimo vas da obavijestite najbližu policijsku postaju ili nazovete na broj 192. Također, informacije možete dostaviti i putem e-mail adrese: nestali@nestali.hr - poručuju iz policije.

Foto: Nacionalna evidencija nestalih osoba

Kako javlja RadioNu, Leko je boravio u domu za odrasle na Duilovu, iz kojeg je u nedjelju oko 16 sati izašao u šetnju. Isti portal navodi kako se u potragu uključio i HGSS, obitelj im kaže kako je u potragu za nestalim Milanom uključen i dron.

- On nikada nije vani šetao, a sada su nam rekli da je izašao. Sve nam je čudno. Pretpostavljam da oni možda ni ne znaju kada je nestao ili da je možda nestao koji dan ranije - kažu iz obitelji za RadioNu.

Iz policije su potvrdili kako se potraga za nestalim Milanom nastavlja.