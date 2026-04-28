35. OBLJETNICA OSNUTKA

U Splitu odali počast poginulim 'Paucima': Moto defile, skokovi padobranom i svečana prisega

Piše HINA,
Split: Ministar Tomo Medved sudjelovao na obilježavanju 35. obljetnice 4. gardijske brigade Pauci

Brigada je uspješno sudjelovala u nizu važnih akcija u Domovinskom ratu - od oslobađanja juga Hrvatske, Maslenice, Oluje do operacije Južni potez

Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod Spomen kapelice Sv. križa u bivšoj vojarni Dračevac te misom zadušnicom u utorak je obilježena 35. obljetnica osnutka 4. gardijske brigade "Pauci", čijih je 196 pripadnika poginulo u Domovinskom ratu, dok su četiri su nestala.

Brigada je uspješno sudjelovala u nizu važnih akcija u Domovinskom ratu - od oslobađanja juga Hrvatske, Maslenice, Oluje do operacije Južni potez. Kroz nju je prošlo više od 7.500 branitelja a oko 1.600 ih je ranjeno. Naziv "Pauci" brigada je preuzela u čast svog zapovjednika Andrije Matijaša Pauka.

Središnja svečanost održana je u bivšoj vojarni Svetog Križa na Dračevcu. Počelo je moto defileom i padobranskim skokovima, te je položeno je cvijeće i zapaljene su svijeće za 196 poginulih i četvero nestalih branitelja. Održana je i svečana prisega te su dodijeljene crvene beretke, zaštitni znak brigade, novim pripadnicima. 

Potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, koji je prisustvovao svečanosti, izjavio je kako Hrvatska može biti ponosna na 4. gardijsku brigadu u sve druge gardijske brigade.

"Pamti Split, Dalmacija i Hrvatska 4. gardijsku brigadu i Pauke, kao što pamti sve naše gardijske brigade, sve naše postrojbe i vojske i policije. I 35 godina kasnije smo ovdje opet, s pogledom na lica ljudi koji su život položili na oltar domovine", rekao je Medved.

Današnja svečanost pokazuje, dodao je, da su i današnje generacije spremne učiniti sve za Hrvatsku kao što su to bili i branitelji u Domovinskom ratu.

"Danas je dan ponosa slave i tuge za 200 naše braće koji nisu s nama. Ponosni smo jer su dali najvrednije, a to je svoj život", rekao je predsjednik Udruge veterana 4. gardijske brigade Pauci Boris Lapenda.

Vijence za poginule Pauke položili su i general pukovnik Marijan Mareković kao izaslanik predsjednika  Republike i zapovjednika Oružanih snaga Zorana  Milanovića, Ante Sanader u ime predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića te ministar Medved kao izaslanik predsjednika Vlade Andrea Plenkovića.

U povodu 35. obljetnice 4. gardijske brigade Pauci poslijepodne će se u Solinu održati svečana akademija.

Pokušao ubiti maloljetnika u parku u Gajnicama! Napadnuti mladić zadobio je teške ozljede
UŽAS U GAJNICAMA

Pokušao ubiti maloljetnika u parku u Gajnicama! Napadnuti mladić zadobio je teške ozljede

Liječnička pomoć pružena mu je u Klinici za dječje bolesti gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđen...
Napadača Colea Allena izveli pred suca, optužen za pokušaj ubojstva predsjednika SAD-a
IZ MINUTE U MINUTU

Napadača Colea Allena izveli pred suca, optužen za pokušaj ubojstva predsjednika SAD-a

Cole Thomas Allen (31) uletio je u plesnu dvoranu u Washington Hiltonu i zaputio se prema Trumpu i uzvanicima i krenuo pucati. Kod sebe je imao i sačmaricu. Trump i ostali su na vrijeme evakuirani
VIDEO Ogroman požar u Zadru! Pogledajte dramatične snimke
STRAŠNO

VIDEO Ogroman požar u Zadru! Pogledajte dramatične snimke

Kako vatra opet ne bi buknula, tijekom jutra dežura jedna ekipa vatrogasaca. Materijalna šteta zasad nije poznata...

