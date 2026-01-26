Obavijesti

News

Komentari 0
LOKALIZIRALI POŽAR

U Splitu rano jutros izbio požar u stanu, ženu prevezli u bolnicu

Piše Ivan Hruškovec,
Čitanje članka: < 1 min
U Splitu rano jutros izbio požar u stanu, ženu prevezli u bolnicu
Vatrogasna vozila i oprema DVD-a Vodice | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Policija osigurava mjesto događaja, a uzrok požara te visinu štetu utvrdit će tek nakon što se obavi očevid.

Admiral

U stanu na splitskim Križinama rano jutros izbio je požar u stanu. Vatrogasci su u stanu pronašli 56-godišnju ženu koju su prevezli u bolnicu jer se nagutala dima, piše Dalmatinski portal.

Dojavu o požaru dobili su oko 5.10 sati, a već za 20-ak minuta požar je bio lokaliziran.

Policija osigurava mjesto događaja, a uzrok požara te visinu štetu utvrdit će tek nakon što se obavi očevid.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
RUTA UŽASA Vozača (33) Audija lovili od Dugog Sela do Sesveta. Opkolili su ga u mirnoj uličici
SVE JE TRAJALO ČETIRI SATA

RUTA UŽASA Vozača (33) Audija lovili od Dugog Sela do Sesveta. Opkolili su ga u mirnoj uličici

Oko 2 ujutro policija je dobila dojavu o vozaču koji krivuda Audijem na cesti od Dugog Sela prema Sesvetama. Na parkiralištu firme u Ulici Ive Politea pokušao je pregaziti policajca, pa je pobjegao u Gregurićevu gdje se sakrio u kući
Snimke otkrile ključan detalj: Alex nije bio naoružan, agent je uzeo pištolj prije pucnjave
UZNEMIRUJUĆE SNIMKE

Snimke otkrile ključan detalj: Alex nije bio naoružan, agent je uzeo pištolj prije pucnjave

Alex Pretti, američki državljanin, prema izjavama lokalnih vlasti imao je dozvolu za nošenje oružja. No, u trenucima koji su prethodili eskalaciji, u ruci je, kako se čini, držao samo mobitel
ČETIRI SATA POTJERE I OPSADE Jurio po Sesvetama, policija je pucala, opkolili ga u kući!
POKUŠAO UBITI POLICAJCE

ČETIRI SATA POTJERE I OPSADE Jurio po Sesvetama, policija je pucala, opkolili ga u kući!

Unatoč jasnim svjetlosnim i zvučnim signalima na službenom vozilu, vozač se oglušio na naredbe policije i dao u bijeg. Na parkiralištu je pokušao pregaziti policajca koji su zapucali prema njegovom autu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026