U Splitu rano jutros izbio požar u stanu, ženu prevezli u bolnicu

U stanu na splitskim Križinama rano jutros izbio je požar u stanu. Vatrogasci su u stanu pronašli 56-godišnju ženu koju su prevezli u bolnicu jer se nagutala dima, piše Dalmatinski portal.

Dojavu o požaru dobili su oko 5.10 sati, a već za 20-ak minuta požar je bio lokaliziran.

Policija osigurava mjesto događaja, a uzrok požara te visinu štetu utvrdit će tek nakon što se obavi očevid.