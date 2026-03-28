U Splitu sudar policijskog i osobnog auta, nastale su gužve

U Splitu je u subotu oko 16.15 došlo do sudara policijskog i osobnog automobila. Na oba auta nastala je veća materijalna šteta, a vozačima je pružena liječnička pomoć. Osobni auto oduzeo je prednost policijskom, u kojem su se nalazila dva policajca, rekli su iz PU splitsko-dalmatinske za Dalmacija Danas.

Foto: Dalmacija Danas

O nesreći će obavijestiti državno odvjetništvo, a na mjestu događaja obavlja se očevid. Zbog nesreće se na toj prometnici stvaraju gužve, a promet je otežan.