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ŠTETA JE VELIKA

U Splitu u noći gorjeli auti!

Piše Helena Tkalčević,
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U Splitu u noći gorjeli auti!
Foto: Dalmacija Danas
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U Mitničkoj ulici u Splitu oko 3.25 sati planuo je automobil. Požar se proširio i na susjedni auto, a veću štetu spriječili su vatrogasci. Na mjestu događaja traje policijski očevid

Požar vozila izbio je rano jutros u Mitničkoj ulici u Splitu, a dojava vatrogascima stigla je u 3.24 sati, piše portal Dalmacija Danas.

Prema informacijama Županijskog vatrogasnog operativnog centra, na mjesto događaja izašli su pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Grada Splita s jednim vozilom i šest vatrogasaca, koji su požar ugasili.

Splitska policija je oko 3.25 dobila dojavu da je vozilo u plamenu. Uz vatrogasce i policija izlazi na mjesto događaja, prvenstveno kako bi ga osigurala, a kasnije obavila očevid. 

Fotografije snimljene jutros pokazuju posljedice požara. Najmanje dva automobila pretrpjela su znatna oštećenja, a na jednom je posebno stradao prednji dio vozila i prostor motora. Tragovi djelovanja vatre vidljivi su i na automobilu parkiranom neposredno uz njega.

Zbog čega je došlo do požara trebalo bi se znati nakon policijskog očevida koji je nedavno počeo.

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