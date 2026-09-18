U Splitu u noći gorjeli auti!

Požar vozila izbio je rano jutros u Mitničkoj ulici u Splitu, a dojava vatrogascima stigla je u 3.24 sati, piše portal Dalmacija Danas.

Prema informacijama Županijskog vatrogasnog operativnog centra, na mjesto događaja izašli su pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Grada Splita s jednim vozilom i šest vatrogasaca, koji su požar ugasili.

Splitska policija je oko 3.25 dobila dojavu da je vozilo u plamenu. Uz vatrogasce i policija izlazi na mjesto događaja, prvenstveno kako bi ga osigurala, a kasnije obavila očevid.

Fotografije snimljene jutros pokazuju posljedice požara. Najmanje dva automobila pretrpjela su znatna oštećenja, a na jednom je posebno stradao prednji dio vozila i prostor motora. Tragovi djelovanja vatre vidljivi su i na automobilu parkiranom neposredno uz njega.

Zbog čega je došlo do požara trebalo bi se znati nakon policijskog očevida koji je nedavno počeo.