U Splitu vandalizirali spomen-obilježje partizanima. Nije prvi put: 'Osvanuo' ustaški simbol...

Na spomen-obilježju Prvom splitskom partizanskom odredu na Plokitama u Splitu osvanuo je ustaški simbol "U". Grafit je primijećen dan nakon godišnjice rođenja ustaškog zločinca Ante Pavelića, objavila je Dalmacija Danas.

Ovo nije prvi put da je ovo spomen-obilježje na meti divljaka, i ranije su ga vandalizirali...

Foto: Dalmacija Danas

"Spomen-obilježje na Plokitama označava mjesto na kojem je 11. kolovoza 1941. formiran Prvi splitski partizanski odred, čiji su pripadnici odatle krenuli u borbu protiv okupacijskih i kvislinških snaga tijekom Drugog svjetskog rata", piše DD.

Policija se zasad o ovom incidentu nije oglasila.