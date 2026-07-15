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NA METI DIVLJAKA

U Splitu vandalizirali spomen-obilježje partizanima. Nije prvi put: 'Osvanuo' ustaški simbol...

Piše 24sata,
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U Splitu vandalizirali spomen-obilježje partizanima. Nije prvi put: 'Osvanuo' ustaški simbol...
Foto: Dalmacija Danas
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Ovo nije prvi put da je ovo spomen-obilježje na meti divljaka, i ranije su ga vandalizirali...

Na spomen-obilježju Prvom splitskom partizanskom odredu na Plokitama u Splitu osvanuo je ustaški simbol "U". Grafit je primijećen dan nakon godišnjice rođenja ustaškog zločinca Ante Pavelića, objavila je Dalmacija Danas.

Ovo nije prvi put da je ovo spomen-obilježje na meti divljaka, i ranije su ga vandalizirali...

Foto: Dalmacija Danas

"Spomen-obilježje na Plokitama označava mjesto na kojem je 11. kolovoza 1941. formiran Prvi splitski partizanski odred, čiji su pripadnici odatle krenuli u borbu protiv okupacijskih i kvislinških snaga tijekom Drugog svjetskog rata", piše DD.

Policija se zasad o ovom incidentu nije oglasila.

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Komentari 2
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