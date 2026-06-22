U sportskim natjecanjima cure milijuni mimo zakona. Evo kako Vlada uskoro tome staje na kraj

Dva računa ukupno viša od 620.000 eura dokazuju kako je i Hrvatski hokejski savez bez javne nabave dao posao pulskoj tvrtki A.T.I. Račune je objavio gradonačelnik Oroslavja Viktor Šimunić i poručio da se tako dogovaraju poslovi i troši javni novac bez posljedica dok njemu istražitelji upadaju u kuću za znatno manje iznose.

A o poslovanju tvrtke A.T.I. s Hrvatskim olimpijskim odborom objavili smo niz istraživačkih tekstova. HOO s njima je u tri godine ugovorio poslove i usluge vrijedne oko 1,5 milijuna eura, a niti jedan posao nisu dobili na otvorenom postupku javne nabave na koji se mogla javiti i konkurencija. Ugovori su i nezakonito cjepkani kako bi se izbjeglo provođenje nabave, a nije poštovan zakon i nisu ih javno objavili nego su zatajili čak milijun eura od dodijeljenih 1,5 milijuna. Sad te ugovore istražuje Uskok. Hokejski savez samo je jedan u nizu onih koji ugovore daju dogovorno, bez provedenih postupaka nabave, ali uskoro bi država tome trebala stati na kraj. Kad već nije kontrolirala saveze i natjerala ih da poštuju zakon tijekom proteklih godina.

U hokejskom savezu, koji ne uključuje hokej na ledu nego onaj dvoranski, lani su organizirali Svjetsko prvenstvo u Poreču s 12 muških i 12 ženskih reprezentacija. Država im je u tome pomogla s 500.000 eura, a tu su i sponzori, dvije velike državne tvrtke, HEP i Janaf, te Croatia osiguranje. Prema računima koje je objavio Šimunić, pulskoj tvrtki A.T.I. plaćeno je više od 549.000 eura za smještaj i prehranu 264 sportaša i članova stručnih timova tijekom 10 dana. Dodatno, A.T.I. ju je plaćeno više od 71.000 eura za organizaciju prijevoza tijekom prvenstva. Nije poznato zašto je savez to ugovorio a da nije tražio ponude više agencija za smještaj, koje bi se onda konkurentski natjecale i nudile zakup hotela uz različite iznose provizije i različite troškove prijevoza. Predsjednik saveza, Damir Hrupec, nije se javljao medijima, a mi smo zvali i broj mobitela naveden uz ime direktora saveza, Slavena Zlatara, ali se nitko nije javljao. Nismo dobili ni odgovor na poruku niti odgovor na mail koji smo poslali na službenu adresu saveza.

Ali Šimunić ima još računa iz kojih je jasno da su i ostale usluge za Svjetsko prvenstvo ugovorene bez nabave, primjerice tehnička oprema plaćena više od 36.000 eura...

U ranijim tekstovima o sportskim savezima već smo izvijestili o nezakonitome modelu ugovaranja i o tome da gotovo niti jedan sportski savez ne provodi javnu nabavu. Pogotovo se to vidi na velikim događanjima koje organiziraju i koje redovno sufinancira država.

Primjerice, judo savez je bez ikakve nabave odabrao agenciju Concorda, koja za njih rezervira smještaj, putovanja, prijevoz, ali i naplaćuje kotizacije koje strani sportaši plaćaju. Na Europskom prvenstvu u judu prije dvije godine sve je išlo preko Concorde, a taj model je netransparentan jer i dio novca sakupljen od kotizacija ostaje Concordi i troši se prema nalogu judo saveza. Primjerice, za plaćanje ljetovanja sinu glavnog tajnika HOO-a, koji nema veze sa savezom. Ili za kupnju automobila koji onda završi kod počasnog predsjednika saveza.

Ni Hrvatski rukometni savez niti za jedno prvenstvo ne ugovara poslove javnom nabavom kad je Hrvatska domaćin. Kad smo pisali o aferi u karate savezu, koji je lažno pravdao državi trošak smještaja karataša tijekom Europskog prvenstva u karateu, isplivao je ugovor bez nabave s putničkom agencijom Uniline. Inače, inozemni savezi sami su platili smještaj sportaša, ali je u pravdanju državnog novca navedeno da je 160.000 eura državnog novca otišlo na smještaj sportaša. Savez je potpisao ugovor s Unilineom baš za to prvenstvo, ali i inače surađuje s njom. Uniline je dugo plaćao kao sponzorstvo automobil kojim se koristio predsjednik saveza.

Za WRC voditelji klubova koji su dobili državni novac sklapali su ugovore i sa svojim tvrtkama, koje su onda odrađivale poslove za to prvenstvo u reliju i ostvarivale dobit. U biti nismo našli niti jedan savez koji je javnom nabavom birao tvrtke za velika događanja.

I Ministarstvo turizma i sporta, koje ove godine osigurava čak 16 milijuna eura za velika natjecanja, osvijestilo je problem. Prema novom pravilniku, koji bi uskoro trebao stupiti na snagu, savezi će morati objavljivati sve račune koje plaćaju za velika natjecanja. I ne samo to: morat će ministarstvu dostaviti dokaze da su tražili barem tri ponude za usluge koje su platili inače država može uskratiti financiranje. Bit će to velik iskorak barem u tom dijelu, kada država nije osigurala da svi savezi objavljuju baš sve račune nakon afere u skijaškom savezu.

Čim država daje više od pola novca, mora biti nabave

Javna nabava osigurava tržišno natjecanje pod jednakim uvjetima te dobivanje kvalitetne robe i usluge po najnižoj mogućoj cijeni. To se postiže raspisivanjem natječaja s nediskriminatornim uvjetima koje može zadovoljiti više tvrtki na tržištu. I onda se bira ona koja je ponudila najbolji omjer cijene i kvalitete, a sve kontrolira državna komisija. Svaki savez kojem više od 50 posto novca dolazi iz javnih sredstava ima zakonsku obvezu provoditi je. Jer u konačnici troši i novac poreznih obveznika. Ali ne provode je ili je zaobilaze bez posljedica.