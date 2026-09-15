U srijedu do 28 Celzija, a onda stiže zaokret: Hrvatsku čekaju obilni pljuskovi i grmljavina...

U Hrvatskoj će sutra prevladavati pretežno sunčano vrijeme, no ujutro je u unutrašnjosti mjestimice moguća magla. Vjetar će biti slab do umjeren, većinom južni i jugozapadni, dok će ponegdje na istoku zemlje i na Jadranu puhati jugoistočnjak. Na krajnjem jugu do jutra će još biti umjerene bure, piše DHMZ.

Foto: DHMZ

Jutarnja temperatura bit će uglavnom između 8 i 13 °C, dok će na Jadranu biti toplije, od 16 do 21 °C. Najviša dnevna temperatura kretat će se između 25 i 30 °C.

Od četvrtka stiže promjena, a do subote se očekuje promjenjivo vrijeme. U petak će u unutrašnjosti biti pretežno oblačno, uz mjestimičnu kišu i pljuskove s grmljavinom. Oborina će biti češća i izraženija na Jadranu i područjima uz njega, a osobito na sjevernom Jadranu u petak lokalno može biti i obilnija. U četvrtak će još biti sunčanije i uglavnom suho na istoku zemlje i u Dalmaciji.

Foto: DHMZ

Na kopnu će vjetar većinom biti slab, dok će u četvrtak prolazno zapuhati umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a na istoku sjeverozapadnjak. Na Jadranu će puhati većinom umjereno jugo, ponegdje i jako, dok će u subotu oslabjeti. Dnevna temperatura bit će malo niža, dok će jutarnje temperature porasti.