Europski tjedan mobilnosti stiže u Zagreb: Zatvarat će se promet i uspostavljati pješačke zone

Tijekom Europskog tjedna mobilnosti, od 16. do 22. rujna, Grad Zagreb će na nekoliko lokacija privremeno prostor ustupiti ljudima umjesto automobilima te će kroz prometna zatvaranja i uspostavu privremenih pješačkih zona građani moći iskusiti drugačiji način korištenja ulica.

"Kroz prometna zatvaranja i uspostavu privremenih pješačkih zona građani će moći iskusiti drugačiji način korištenja gradskih ulica te sudjelovati u brojnim besplatnim programima posvećenima održivoj mobilnosti, zdravijem okolišu i kvalitetnijem životu u gradu", najavili su u utorak iz Ureda gradonačelnika Tomislava Tomaševića.

Od srijede, 16. rujna od osam sati do utorka, 22. rujna do 20 sati za motorna vozila privremeno će biti zatvorene Gajeva ulica od Berislavićeve do Tesline ulice, Teslina ulica od Gajeve do Zrinjevca te Martićeva ulica od Smičiklasove do Trga hrvatskih velikana.

Time se građanima ponovno omogućuje da dio gradskog prostora dožive bez dominantne uloge automobila, uz više prostora za pješake, bicikliste i druge održive načine kretanja. Te će ulice dodatno biti oplemenjene zelenilom, čime će se stvoriti ugodniji i kvalitetniji javni prostor za boravak građana.

Uz pješačku zonu u središtu Zagreba, bit će zatvoreno i parkiralište na Trgu Dragutina Domjanića u Sesvetama, od srijede, 16. rujna u 9 sati do utorka, 22. rujna do 22 sata.

U sklopu aktivnosti „Trakošćanska za sve“, u nedjelju, 20. rujna od osam do 20 sati, za promet će biti zatvorena Trakošćanska ulica.

Istoga dana, u sklopu festivala Ilica Q'ART, za sav promet bit će zatvorena Ilica, od Frankopanske do Krajiške ulice, od sedam do 18 sati.

U nedjelju, u sklopu centralnog događanja koje će održati na Trgu Petra Preradovića i pješačkom dijelu Masarykove i Preradovićeve, s lokacije "Mačke" održat će se i dvije vožnje - rolanje gradskim ulicama „Zagreb rola“ u 16 sati te biciklistička vožnja „Zagrebačka žbica“ u 17 sati. Za vrijeme održavanja vožnji doći će do kratkotrajnih prekida prometa.

Dan bez automobila održat će se u utorak, 22. rujna od osam do 20 sati te će za motorna vozila biti zatvoreno šire područje Gornjeg i Donjeg grada. Promet će biti ograničen na području omeđenom ulicama Tomislava Mikleušića, Zvonarničkom, Ribnjakom, Palmotićevom, Ulicom Radoslava Boškovića, Hebrangovom, Gundulićevom, Ilicom i Mesničkom, uključujući Mesničku ulicu sjeverno od Streljačke te pristup s Ilirskog trga.

Na Dan bez automobila građani će moći besplatno koristiti javni prijevoz i sustav javnih bicikala Bajs, čime se građane dodatno potiče da automobil zamijene održivim oblicima prijevoza.