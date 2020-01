Oduševljenje u stožeru, oglasio se Milanović: 'Ljudi, hvala vam'

Danas do 16.30 sati na birališta je izašlo 43,52% birača što je 191.000 birača više nego prije dva tjedna, u prvom krugu izbora. Nakon što je jutros glasao u OŠ Petra Zrinskog, Zoran Milanović nije ni uspio dati izjavu za medije, a već ga je na biračkom mjestu verbalno napao građanin nazvavši ga 'komunjarom'.

- Zvat ću policiju, ovo nije slučajno - rekao je Milanović, a onda mu je pomirljivo htio pružiti ruku na što je čovjek odgovorio 'Meni daje ruku, a predsjednici nije htio dat ruku. Alo narode!'.

- Ovo je slobodna zemlja, lijep je dan, izađite na izbore. Ovo je važno. Ovi izbori nisu obračun ni sa kim već nastojanje da budemo slobodna zemlja u kojoj i ovakvi tipovi imaju pravo galamit, zaključio je Milanović.

U stožeru Zorana Milanovića u zagrebačkoj Tvornici kulture večeras su reporteri 24sata Snježana Krnetić, Nikol Zagorac, Emirat Asipi te Azra Šarčević.

UŽIVO IZ STOŽERA:

19:45:

- Jako smo zadovoljni i nadamo se da će tako ostati, rekao je Hajdaš Dončić za Novu TV, ali i dodao da treba pričekati prve službene rezultate DIP-a.

- Razlika od 6,5 posto u rezultatu dovoljna je čak i kad se uračuna statistička pogreška.

19:43:

Atmosfera u stožeru je odlična. Okupljeni pristaše Zorana Milanovića su se opustili, uživaju u pivu i plešu uz strane pop i dance hitove.

19:30:

- Izlazne ankete su razlog za slavlje, ali ćemo kao i dosad pričekati konačne rezultate, iako ne sumnjamo da će oni, s manjim ili većim postotkom, potvrditi ove izlazne ankete, rekao je Nikola Jelić, glasnogovornik izbornog stožera Zorana Milanovića, zahvalivši se građanima koji su izašli na izbore.



Upitan može li dijaspora pomrsiti račune, s obzirom na veliku razliku od oko sedam posto, ustvrdio je da će pobjeda Milanovića ostati neupitna bez obzira na to što čekamo rezultate glasova u dijaspori.



Što se tiče Milanovićeva karaktera, za kojega mnogi kažu da je "bahat i arogantan", Jelić je poručio da su građani na izborima pokazali što misle o njemu.



- Milanović je u izbornu utrku ušao pod sloganom 'Predsjednik s karakterom'. Građani su rekli da to cijene i da žele imati predsjednika s karakterom jer upravo to jamči da će Hrvatska biti zemlja sa stavom, istaknuo je.



Upitan hoće li Milanovićeva eventualna pobjeda pomoći SDP-u, rekao je da to treba ostaviti za iduće tjedne i mjesece, zahvalivši se svim strankama koje su podržale njegovu kandidaturu jer su, ističe, "svi jednako zaslužni".

19:27:

- Ako je suditi prema izlaznim anketama iz prvog kruga koje su se pokazale vrlo točnima, razlika je prevelika da bi ju Kolinda Grabar Kitarović nadoknadila, izjavila je Biljana Borzan.

- Mi nemamo derneke kakve imaju u HDZ-u gdje se ljudi valjaju po podu i na to smo ponosni, ali svakako ćemo proslaviti ukoliko rezultati ostanu otprilike ovakvi, rekla je.

- Ove brojke rezultat su nezadovoljstva korupcijom, pravosuđem i Vladom Andreja Plenkovića. Oni koju su ostali u Hrvatskoj, danas su pokazali što misle.

19:24:

Na Facebooku se oglasio Zoran Milanović.

- Hvala vam! Hvala svim volonterima, svima vama koji ste mi bili podrška u ovih šest mjesci. Ljudi, hvala vam, objavio je.

19:19:

Reporterka Nikol Zagorac javlja se uživo iz stožera Zorana Milanovića.

19:10:

- Nadao sam se i nadam se da će se ovo podudarati s DIP-ovim rezultatima. Nadam se da je to to. U prvom krugu su pogodili u decimalu, rekao je Arsen Bauk.

19:06:

- Najiskrenije, očekivao sam to. Prve ankete to potvrđuju. Ovaj prvi podatak je odličan. Zahvaljujem se svima. Većinska Hrvatska je pokazala da će on vratiti dignitet institutu predsjednika, što je jako važno da se vrati povjerenje gradjana u institucije jer nepovjerenje tjera građane iz Hrvatske, komentirao je Željko Jovanović prve izlazne ankete.

19:00:

Nakon što su hrvatske televizije objavile prve rezultate izlaznih anketa, Tvornicom kulture prolomio se pljesak oduševljenja.

'Zoki, Zoki!', skandiraju okupljeni pristaše Zorana Milanovića.

18:41:

Tvornica kulture polako se popunjava.

18:15

Meni u izbornom stožeru Zorana Milanovića ove nedjelje malo je drugačiji. Za razliku od prvog kruga, kada je simpatizere počastio pekarskim proizvodima, kiflicama i pecivima, ovog puta u Tvornici kulture poslužuje se burek.

Šank je i ovog puta otvoren cijelu noć pa svi koji dođu mogu piti što žele.

