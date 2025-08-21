U subotu će ukopati ostatke 814 žrtava iz Drugog svjetskog rata: Pronašli ih u masovnoj grobnici

U subotu 23. kolovoza je Europski dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima, a povodom toga u organizaciji Ministarstva hrvatskih branitelja bit će posljednji ispraćaj i ukop 814 žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja

Riječ je o žrtvama ekshumiranih iz masovne grobnice u jami Jazovki.

Posljednjem ispraćaju i ukopu žrtava nazočit će potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.

Program komemoracije počinje u 9:30 okupljanjem i procesijom do jame. U 10 sati je predviđen početak programa koji uključuje misu zadušnicu kod jame.

Zatim slijedi procesija od jame do grobnice i novoizgrađenog spomen-obilježja i blagoslov ljesova. Nakon prigodnog govora sve će završiti odavanjem počasti žrtvama.