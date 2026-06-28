Mladić sletio s ceste u Zagorju, susjedi ga izvukli iz gorućeg auta. Zadobio teške ozljede

U prometnoj nesreći koja se danas rano ujutro dogodila u Galovcu Začretskom teško je ozlijeđen mladić (23), javljaju iz PU krapinsko-zagorske. Mladić je upravljao automobilom iz smjera Donje Šemnice u smjeru Švaljkovca te brzinu kretanja vozila nije prilagodio osobinama i stanju ceste, zbog čega je sletio s kolnika na travnatu površinu. Vozilo se nastavilo nekontrolirano kretati po travnatoj površini te je prednjim dijelom udarilo u betonski pješački propust i zapalilo se.

Ozlijeđenog mladića iz vozila su izvukli mještani, a požar automobila, koji je u potpunosti izgorio, ugasili su pripadnici Zagorske javne vatrogasne postrojbe Zabok i Dobrovoljnog vatrogasnog društva Sveti Križ Začretje.

Vozač je vozilom Hitne medicinske pomoći prevezen u Opću bolnicu Zabok, gdje su mu utvrđene teške tjelesne ozljede, nakon čega je helikopterom prevezen u KBC Zagreb na daljnje liječenje.