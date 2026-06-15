Obavijesti

News

Komentari 0
SUDJELOVAO KATAMARAN

Izvukli četvrto tijelo iz nesreće kod Splita. Oglasila se tvrtka katamarana: 'Potreseni smo'

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: < 1 min
Izvukli četvrto tijelo iz nesreće kod Splita. Oglasila se tvrtka katamarana: 'Potreseni smo'
Split: Putnički katamaran "Krilo Eclipse" koji je sudjelovao u pomorskoj nesreći s jedrilicom | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Naša tvrtka, Uprava i svi zaposlenici potreseni su ovim događajem te od prvog trenutka aktivno surađujemo s nadležnim tijelima s ciljem što bržeg i preciznijeg rasvjetljavanja svih okolnosti nesreće, poručili su

Tvrtka Kapetan Luka Krilo d.o.o. oglasila se nakon teške pomorske nesreće koja se dogodila u akvatoriju Splitskih vrata, a u kojoj je sudjelovao katamaran ove kompanije. U priopćenju su izrazili sućut obiteljima stradalih te poručili kako od prvog trenutka surađuju s nadležnim službama.

- Duboko potreseni tragičnom pomorskom nesrećom, koja se dogodila u akvatoriju Splitskih vrata, u kojoj je sudjelovao katamaran naše tvrtke, ovim putem izražavamo iskrenu sućut obitelji, rodbini i prijateljima stradalih. Naša tvrtka, Uprava i svi zaposlenici potreseni su ovim događajem te od prvog trenutka aktivno surađujemo s nadležnim tijelima s ciljem što bržeg i preciznijeg rasvjetljavanja svih okolnosti nesreće. Istodobno, kontinuirano smo posvećeni pružanju adekvatne potpore članovima posade našeg katamarana te sudionicima nesreće - priopćili su.

TRAGEDIJA Pronašli su i četvrtu žrtvu pomorske nesreće kraj Splita
Pronašli su i četvrtu žrtvu pomorske nesreće kraj Splita

- Obzirom da je u tijeku službena istraga, u ovome trenutku nismo u mogućnosti komentirati detalje niti nagađati o njezinim uzrocima. Po dovršetku istrage nadležnih institucija i u trenutku kada budemo raspolagali s više informacija, na odgovarajući način iste ćemo podijeliti s javnošću - dodaju iz tvrtke.

Podsjetimo, danas je potraga za nestalima dobila tragičan epilog. Nakon što su ranije potvrđene tri smrtno stradale osobe, danas je pronađeno i četvrto tijelo stradale osobe, čime je broj žrtava jedne od najtežih pomorskih nesreća posljednjih godina porastao na četiri.

Nadležne službe nastavljaju s istragom kako bi se utvrdilo što je dovelo do tragedije u kojoj su život izgubile četiri osobe, dok je više njih ozlijeđeno.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Iskusni pomorac o tragediji kraj Splita: 'Jedrilica ima prednost, ali ako su imali motore...'
HAVARIJA U MORU

Iskusni pomorac o tragediji kraj Splita: 'Jedrilica ima prednost, ali ako su imali motore...'

Između Brača i Šolte sudarili se katamaran i jedrilica. Troje Čeha poginulo, četvero izvukli iz mora. Šokirani šef Kapetanije: ‘Ovako nešto nisam vidio 30 godina’
FOTO Ovo su posljedice oluje na sjeveru Hrvatske: Poplavljene ulice, sve službe izašle na teren
PADALA JAKA TUČA

FOTO Ovo su posljedice oluje na sjeveru Hrvatske: Poplavljene ulice, sve službe izašle na teren

Najavljeno grmljavinsko nevrijeme u nedjelju poslijepodne stiglo je na sjever Hrvatske, a prema prvim informacijama najgore je bilo u Varaždinskoj županij
VIDEO Nevrijeme na sjeveru Hrvatske: 'Ulice su poplavljene, a padao je i led veličine oraha'
NARANČASTO UPOZORENJE

VIDEO Nevrijeme na sjeveru Hrvatske: 'Ulice su poplavljene, a padao je i led veličine oraha'

IVANEC Najavljivana promjena vremena stigla je u popodnevnim satima nedjelje na sjever Hrvatske. DHMZ je izdao narančasto upozorenje za Međimursku, Varaždinsku i druge sjeverne županije zbog grmljavinskog nevremena, jakog vjetra, tuče i obilnih oborina. Prema snimkama čitatelja, njihova je ulica poplavljena uslijed velike količine kiše koja je pala u kratkom vremenu. Druga čitateljica ispričala nam je da je padao led veličine oraha.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026