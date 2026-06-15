Izvukli četvrto tijelo iz nesreće kod Splita. Oglasila se tvrtka katamarana: 'Potreseni smo'

Tvrtka Kapetan Luka Krilo d.o.o. oglasila se nakon teške pomorske nesreće koja se dogodila u akvatoriju Splitskih vrata, a u kojoj je sudjelovao katamaran ove kompanije. U priopćenju su izrazili sućut obiteljima stradalih te poručili kako od prvog trenutka surađuju s nadležnim službama.

- Duboko potreseni tragičnom pomorskom nesrećom, koja se dogodila u akvatoriju Splitskih vrata, u kojoj je sudjelovao katamaran naše tvrtke, ovim putem izražavamo iskrenu sućut obitelji, rodbini i prijateljima stradalih. Naša tvrtka, Uprava i svi zaposlenici potreseni su ovim događajem te od prvog trenutka aktivno surađujemo s nadležnim tijelima s ciljem što bržeg i preciznijeg rasvjetljavanja svih okolnosti nesreće. Istodobno, kontinuirano smo posvećeni pružanju adekvatne potpore članovima posade našeg katamarana te sudionicima nesreće - priopćili su.

- Obzirom da je u tijeku službena istraga, u ovome trenutku nismo u mogućnosti komentirati detalje niti nagađati o njezinim uzrocima. Po dovršetku istrage nadležnih institucija i u trenutku kada budemo raspolagali s više informacija, na odgovarajući način iste ćemo podijeliti s javnošću - dodaju iz tvrtke.

Podsjetimo, danas je potraga za nestalima dobila tragičan epilog. Nakon što su ranije potvrđene tri smrtno stradale osobe, danas je pronađeno i četvrto tijelo stradale osobe, čime je broj žrtava jedne od najtežih pomorskih nesreća posljednjih godina porastao na četiri.

Nadležne službe nastavljaju s istragom kako bi se utvrdilo što je dovelo do tragedije u kojoj su život izgubile četiri osobe, dok je više njih ozlijeđeno.