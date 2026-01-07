Prioriteti su čišćenje pločnika, pješačkih staza, ali i onih područja koja su građanima stvarale probleme.
SNJEŽNI KAOS
U susjedstvu daju dnevnicu od 40 eura za čišćenje snijega po gradu: Navala je velika!
Zenička tvrtka ALBA u utorak je pozvala građane da se uključe u akciju čišćenja i uklanjanja snijega s javnih površina. Kako piše Klix.ba, jutros se na akciju odazvalo stotinu građana.
Za rad u trajanju od 7 i pol sati predviđena je dnevnica od 40 eura. Apel je stigao nakon vremenskih neprilika i niskih temperatura koje su zahvatile zemlju.
Sama tvrtka potvrdila je jutros da je odaziv bio veći od očekivanog. Za čišćenje snijega angažirali su više od 100 ljudi, raspoređeni u dvije smjene.
Prioriteti su čišćenje pločnika, pješačkih staza, ali i onih područja koja su građanima stvarale probleme.
