SNJEŽNI KAOS

U susjedstvu daju dnevnicu od 40 eura za čišćenje snijega po gradu: Navala je velika!

Piše Ivan Štengl,
Tijekom noći u BiH palo između 10 i 30 cm novog snijega | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Prioriteti su čišćenje pločnika, pješačkih staza, ali i onih područja koja su građanima stvarale probleme.

Zenička tvrtka ALBA u utorak je pozvala građane da se uključe u akciju čišćenja i uklanjanja snijega s javnih površina. Kako piše Klix.ba, jutros se na akciju odazvalo stotinu građana.

Za rad u trajanju od 7 i pol sati predviđena je dnevnica od 40 eura. Apel je stigao nakon vremenskih neprilika i niskih temperatura koje su zahvatile zemlju.

Sama tvrtka potvrdila je jutros da je odaziv bio veći od očekivanog. Za čišćenje snijega angažirali su više od 100 ljudi, raspoređeni u dvije smjene.

