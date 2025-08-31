Austrijski esejist, putopisac i intelektualac Karl-Markus Gauss u velikom intervjuu za Express poručuje: Oni koji se najglasnije predstavljaju kao hrvatski nacionalisti ne primjećuju što hrvatsku kulturu čini tako bogatom
U svakom selu sada postoje mali Trumpovi koji se osjećaju ohrabrenima da ga oponašaju...
Jedan od najvažnijih autora koji gostuje na zagrebačkom Festivalu svjetske književnosti (FSK) svakako je austrijski esejist, putopisac i intelektualac Karl-Markus Gauss. Rođen 1954. u Salzburgu u obitelji podunavskih Švaba izbjeglih iz Vojvodine nakon Drugog svjetskog rata, Gauss već desetljećima piše o zaboravljenim narodima i skrivenim mjestima našeg kontinenta, a njegova su djela, višestruko nagrađivana i prevođena, nezaobilazan trag u suvremenoj europskoj esejistici. Njegova knjiga “Kameni brod”, zbirka lirskih zapisa o stvarnim i unutarnjim krajobrazima, upravo je objavljena na hrvatskom u izdanju nakladnika Frakture i prijevodu Milana Soklića, što je sjajan povod za razgovor s ovim jedinstvenim kroničarom europskih margina.
