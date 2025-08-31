Obavijesti

News

Komentari 0
INTERVJU: GAUSS PLUS+

U svakom selu sada postoje mali Trumpovi koji se osjećaju ohrabrenima da ga oponašaju...

Piše Darko Vlahović,
Čitanje članka: 6 min
U svakom selu sada postoje mali Trumpovi koji se osjećaju ohrabrenima da ga oponašaju...

Austrijski esejist, putopisac i intelektualac Karl-Markus Gauss u velikom intervjuu za Express poručuje: Oni koji se najglasnije predstavljaju kao hrvatski nacionalisti ne primjećuju što hrvatsku kulturu čini tako bogatom

Jedan od najvažnijih autora koji gostuje na zagrebačkom Festivalu svjetske književnosti (FSK) svakako je austrijski esejist, putopisac i intelektualac Karl-Markus Gauss. Rođen 1954. u Salzburgu u obitelji podunavskih Švaba izbjeglih iz Vojvodine nakon Drugog svjetskog rata, Gauss već desetljećima piše o zaboravljenim narodima i skrivenim mjestima našeg kontinenta, a njegova su djela, višestruko nagrađivana i prevođena, nezaobilazan trag u suvremenoj europskoj esejistici. Njegova knjiga “Kameni brod”, zbirka lirskih zapisa o stvarnim i unutarnjim krajobrazima, upravo je objavljena na hrvatskom u izdanju nakladnika Frakture i prijevodu Milana Soklića, što je sjajan povod za razgovor s ovim jedinstvenim kroničarom europskih margina.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Mlade i opasne: Ovo su najtraženije bjegunke na svijetu
TRAŽI IH INTERPOL

FOTO Mlade i opasne: Ovo su najtraženije bjegunke na svijetu

Interpolova crvena tjeralica nije međunarodna tjeralica. To je obavijest da pojedince traži država članica koja je podnijela zahtjev. Zemlje članice primjenjuju svoje zakone i odlučuju hoće li uhititi i izručiti osobu s crvene tjeralice ili ne
Drama na svadbi kraj Zagreba. Ukrao im tisuće eura iz vozila: 'U šoku smo, tu nema kamera...'
OPLJAČKAO GOSTE

Drama na svadbi kraj Zagreba. Ukrao im tisuće eura iz vozila: 'U šoku smo, tu nema kamera...'

Materijalna šteta iznosi nekoliko tisuća eura, a kriminalističko istraživanje je u tijeku, javili su iz zagrebačke policije
Roditelji šokirani: 'Maturante iz Zlatara u Španjolskoj vozio bus bez kotača!' Javio se i ravnatelj
IZBJEGLI TRAGEDIJU

Roditelji šokirani: 'Maturante iz Zlatara u Španjolskoj vozio bus bez kotača!' Javio se i ravnatelj

Na 15 kilometara od Barcelone vozač je primijetio kvar, skinuo jedan kotač, dovezao ih do hotela, a potom odvezao autobus na servis

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025