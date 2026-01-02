U Švicarskom požaru poginuo je i mladi talijanski golfer (17)

Među stradalima u požaru na švicarskom skijalištu Crans Montana je i 17-godišnji Emanuele Galeppini - talentirani mladi golfer, za kojim žali cijela golf zajednica u Dubaiju i diljem svijeta, piše Golf Digest.

Galeppini je rodom iz Genove, a u Dubaiju je živio sa svojom obitelji, gdje se i razvio kao golfer. Poznat na juniorskoj i amaterskoj golf sceni UAE-a, bio je u Švicarskoj s prijateljima kada je u ranim jutarnjim satima 1. siječnja u baru Le Constellation izbio požar.

Smatrali su ga mladom nadom, velikim talentom, a redovito se natjecao diljem Bliskog istoka i Europe. Jedna od njegovih najnovijih pobjeda bila je na Omega Dubai Creek Amateur Openu 2025. prošlog travnja. Nedavno je također sudjelovao na King Hamad Trophyju u Royal Golf Clubu u Bahreinu i UAE Cupu u Al Ainu.

- Talijanski golf savez žali zbog smrti Emanuelea Galeppinija, mladog sportaša koji je sa sobom nosio strast i autentične vrijednosti. U ovom trenutku velike tuge, naše misli su s njegovom obitelji i svima koji su ga voljeli. Emanuele, zauvijek ćeš ostati u našim srcima - napisali su iz Talijanskog golf saveza.

Crans-Montana zauzima poznato mjesto u svijetu golfa kao dugogodišnji domaćin Omega European Mastersa na DP World Touru, što dodaje još jedan sloj tuge onima u ovom sportu.