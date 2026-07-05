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TUGA U IRANU

U Teheranu održana posmrtna molitva za Alija Hameneija

Piše HINA,
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U Teheranu održana posmrtna molitva za Alija Hameneija
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Foto: Mohammed Salem
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Veliki ajatolah Džafar Sobani predvodio je u nedjelju u Teheranu sprovodnu molitvu za Alija Hameneija, drugog dana službene žalosti za pokojnim iranskim vrhovnim vođom

Veliki ajatolah Džafar Sobani predvodio je u nedjelju u Teheranu sprovodnu molitvu za Alija Hameneija, drugog dana službene žalosti za pokojnim iranskim vrhovnim vođom.

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Devedesetsedmogodišnji svećenik prikazan je na državnoj televiziji kako predvodi obred za Hameneijem, koji je ubijen u izraelskom zračnom napadu na njegovu službenu teheransku rezidenciju 28. veljače.

Farewell ceremony for Iran's late Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei Farewell ceremony for Iran's late Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei Farewell ceremony for Iran's late Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei
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Foto: Majid Asgaripour

Uslijedila je petotjedna američka i izraelska vojna kampanja sve dok početkom travnja nije dogovoreno primirje. Hameneijevo tijelo ostat će u Teheranu do ponedjeljka, nakon čega će se održati pogrebne ceremonije u svetom gradu Komu.

Daljnji pogrebni događaji planirani su u susjednom Iraku prije nego što pokojni vrhovni vođa bude pokopan u rodnom gradu Mašhadu u četvrtak. Nije bilo poznato hoće li se Hameneijev sin i nasljednik Modžtaba prvi put pojaviti u javnosti od imenovanja.

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U Komu se očekuje da će pogrebne molitve predvoditi 99-godišnji ajatolah Makarem Širazi, a u Mašhadu veliki ajatolah Nori Hamedani, koji ima 101 godinu.

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