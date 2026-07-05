U Teheranu održana posmrtna molitva za Alija Hameneija

Veliki ajatolah Džafar Sobani predvodio je u nedjelju u Teheranu sprovodnu molitvu za Alija Hameneija, drugog dana službene žalosti za pokojnim iranskim vrhovnim vođom.

Devedesetsedmogodišnji svećenik prikazan je na državnoj televiziji kako predvodi obred za Hameneijem, koji je ubijen u izraelskom zračnom napadu na njegovu službenu teheransku rezidenciju 28. veljače.

Uslijedila je petotjedna američka i izraelska vojna kampanja sve dok početkom travnja nije dogovoreno primirje. Hameneijevo tijelo ostat će u Teheranu do ponedjeljka, nakon čega će se održati pogrebne ceremonije u svetom gradu Komu.

Daljnji pogrebni događaji planirani su u susjednom Iraku prije nego što pokojni vrhovni vođa bude pokopan u rodnom gradu Mašhadu u četvrtak. Nije bilo poznato hoće li se Hameneijev sin i nasljednik Modžtaba prvi put pojaviti u javnosti od imenovanja.

U Komu se očekuje da će pogrebne molitve predvoditi 99-godišnji ajatolah Makarem Širazi, a u Mašhadu veliki ajatolah Nori Hamedani, koji ima 101 godinu.