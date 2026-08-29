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TUŽAN OPROŠTAJ

U teškoj nesreći kod Vodica poginuo bajker i vlasnik kultnog zadarskog cafea: 'Zlajo naš...'

Piše 24sata,
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U teškoj nesreći kod Vodica poginuo bajker i vlasnik kultnog zadarskog cafea: 'Zlajo naš...'
Foto: Facebook
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Vijest o njegovoj smrti snažno je odjeknula među zadarskim bajkerima, glazbenicima i brojnim gostima D8 Rock Cafea...

Noćašnja prometna nesreća na području Vodica odnijela je život 52-godišnjeg vozača taksija. Prema informacijama Zadarskog lista, poginuo je Zlatko Plazonić, vlasnik kultnog zadarskog D8 Rock Cafea i dugogodišnji dopredsjednik Moto kluba Beštije. U trenutku nesreće Plazonić je upravljao taksi vozilom. Okolnosti tragedije zasad nisu službeno poznate, a više detalja trebalo bi biti objavljeno nakon završetka policijskog očevida, javlja Zadarski list.

- Napisati bilo što u ovom trenu je teško! Prazna je duša, izgubili smo čovika, brata, prijatelja, ljudinu. Zlajo naš jedan i jedini neponovljivi - napisali su iz Moto kluba Beštija.

Prema rezultatima policijskog očevida, nesreću je izazvao 34-godišnjak koji je osobnim automobilom virovitičkih registarskih oznaka upravljao pod utjecajem alkohola. Brzinu nije prilagodio stanju i osobinama kolnika, a potom je preko pune crte krenuo pretjecati više vozila.

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Ne vodeći računa o prometu iz suprotnog smjera, ugrozio je ostale sudionike. Pokušavajući izbjeći izravni sudar s nadolazećim vozilom, naglo je skrenuo udesno te prednjim dijelom svojeg automobila udario u stražnji dio vozila zagrebačkih registarskih oznaka kojim je upravljao Plazonjić.

Od siline udara Plazonjićev automobil izletio je izvan kolnika i udario u metalni stup javne rasvjete. Istodobno se automobil 34-godišnjaka zanio na suprotnu prometnu traku, gdje je udario u bočnu stranu vozila šibenskih registarskih oznaka kojim je upravljao 18-godišnjak.

Zlatko Plazonjić od zadobivenih je ozljeda preminuo na mjestu nesreće, dok je 34-godišnji vozač prevezen u Opću bolnicu Šibenik.

Vijest o njegovoj smrti snažno je odjeknula među zadarskim bajkerima, glazbenicima i brojnim gostima D8 Rock Cafea. Plazonić za njih nije bio samo vlasnik lokala, nego domaćin i jedan od ljudi koji su godinama održavali na životu zadarsku rock scenu.

- Kada god nekome treba pomoć, mi smo tu, rekao je Plazonić u jednom od razgovora za Zadarski list, opisujući ono što je smatrao stvarnim smislom djelovanja Moto kluba Beštija.

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