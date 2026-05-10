U teškoj nesreći kraj Koprivnice ozlijeđeno je troje djece. Vozač koji je skrivio sudar je pio

Mladić (28) skrivio je nesreću u kojoj je u Radićevoj ulici u Reki u subotu ozlijeđeno petero ljudi, među kojima troje djece, javlja koprivnička policija. Do nesreće je došlo oko 17.30 sati, kad je on vozio auto koprivničkih tablica i zbog neprilagođene brzine prešao u suprotni smjer. Tu se zabio u auto kojim je iz suprotnog smjera upravljao 26-godišnji vozač.

U prometnoj nesreći teške tjelesne ozljede zadobili su 28-godišnji vozač i 9-godišnje dijete koje se nalazilo u njegovom vozilu. Lake tjelesne ozljede zadobili su putnici starosti 7 i 3 godine iz istog vozila, kao i 26-godišnji vozač drugog osobnog automobila.

Vozaču koji je prouzročio prometnu nesreću očitana je koncentracija alkohola od 0,38 promila te mu je u Općoj bolnici Koprivnica vađena krv i izuzet urin radi utvrđivanja točne prisutnosti alkohola u organizmu.

Policijski službenici provode kriminalističko istraživanje.

