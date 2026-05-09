Dodaju i kako je očevid, nakon kojeg će biti više informacija, u tijeku...
HITNA NA TERENU
U teškoj nesreći kraj Sinja ozlijeđeno je čak pet ljudi
Kako je izvijestila policija, u subotu iza 13 sati na D-1, predio Kukuzovac, došlo je do prometne nesreće. Kako objašnjavaju iz policije došlo je do sudara dva automobila, a na mjesto događaja odmah je upućena Hitna pomoć.
- Prema početnim informacijama pet osoba je zadobilo ozljede - rekli su iz policije.
Dodaju i kako slijedi očevid, a navedena dionica ceste zatvorena je za sav promet koji se odvija obilazno preko industrijske zone.
