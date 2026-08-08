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MOTOCIKLOM SLETIO S CESTE

U teškoj nesreći poginuo Matija Gereci, strastveni automobilist i cijenjeni vatrogasac

Piše Bruno Serdar,
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U teškoj nesreći poginuo Matija Gereci, strastveni automobilist i cijenjeni vatrogasac
Foto: HAKS
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Matija Gereci (33) je poginuo na motociklu u Lazu Bistričkom. Rally as i vatrogasac ostavio je iza sebe šok, tugu i prazninu u obje zajednice

Automobilističku i vatrogasnu zajednicu u Hrvatskoj potresla je vijest o tragičnoj pogibiji Matije Gerecija (33), aktivnog člana Hrvatskog auto i karting saveza te Dobrovoljnog vatrogasnog društva Laz. Gereci je život izgubio u prometnoj nesreći koja se dogodila u petak navečer, 7. kolovoza 2026., u Lazu Bistričkom. Prema informacijama iz Policijske uprave krapinsko-zagorske, od teških ozljeda preminuo je na mjestu događaja, ostavivši iza sebe obitelj, prijatelje i brojne kolege u šoku i nevjerici. Njegov prerani odlazak predstavlja nenadoknadiv gubitak za dvije zajednice kojima je nesebično davao svoj entuzijazam i vještine - jednu obilježenu adrenalinom i brzinom, a drugu humanošću i hrabrošću.

Tragedija na cesti u Lazu Bistričkom

Do nesreće je došlo oko 20 sati, dok je Gereci upravljao motociklom iz smjera Kašine prema Mariji Bistrici. Policijskim očevidom utvrđeno je kako brzinu kretanja nije prilagodio uvjetima na cesti, odnosno osobinama i stanju kolnika. U jednom trenutku, prilikom kočenja, došlo je do zanošenja i nekontroliranog kretanja motocikla po kolniku. Nažalost, Gereci nije uspio ispraviti putanju te je sletio na asfaltirani prilaz obiteljskoj kući. Prilikom pada, udario je u zid objekta, zadobivši ozljede koje su bile kobne. Unatoč brzoj reakciji hitnih službi, pomoći mu nije bilo. Tijelo preminulog prevezeno je u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu, gdje će se obdukcijom utvrditi točan uzrok smrti. Ova tragedija još je jednom podsjetila na opasnosti koje vrebaju na cestama te na tanku granicu između strasti prema brzini i kobnih posljedica.

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Život posvećen brzini i adrenalinu

Matija Gereci bio je dobro poznato i cijenjeno ime na domaćoj automobilističkoj sceni. Kao aktivni član Hrvatskog auto i karting saveza (HAKS), redovito se natjecao na domaćim rally utrkama, sportu koji je zahtijevao iznimnu vještinu, hrabrost i savršenu usklađenost s tehnikom. Bio je član uspješnog Jemrić Rally Teama, gdje su ga kolege opisale kao poštenog i iskrenog čovjeka, istinskog zaljubljenika u rally, ali i kao iznimno spretnog i odličnog mehaničara. Njegova strast nije bila samo natjecanje, već i duboko razumijevanje mehanike i pripreme vozila, što ga je činilo kompletnim sportašem.

Hrvatska rally scena poznata je po uskim i tehnički zahtjevnim stazama, s puno povezanih zavoja i prijevoja, gdje vozači često biraju idealne linije režući zavoje i na asfalt izbacujući šljunak s rubova ceste. U takvim uvjetima, gdje se traži maksimalna koncentracija i preciznost, Gereci se osjećao kao kod kuće. Njegova ljubav prema brzini bila je isprepletena s dubokim poštovanjem prema sportu. Od njega se na službenim stranicama HAKS-a oprostila cijela automobilistička obitelj. "Otišao je naš Mata, veliki zaljubljenik u automobile i oktane. Zauvijek ćeš ostati dio naše automobilističke obitelji. Počivaj u miru", stoji u priopćenju saveza, kojim su izrazili duboku sućut obitelji, prijateljima i sportskim kolegama.

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Nesebično srce u službi zajednice

Iako je živio za adrenalin oktanskih sportova, Matija Gereci imao je i svoju drugu, humanu stranu. Bio je dugogodišnji, aktivan i iznimno cijenjen član Dobrovoljnog vatrogasnog društva Laz. U maloj sredini poput njegove, dobrovoljni vatrogasci čine stup sigurnosti i okosnicu društvenog života, a Gereci je svoju ulogu shvaćao vrlo ozbiljno. Sudjelovao je u brojnim intervencijama, vježbama i aktivnostima društva, uvijek spreman pomoći drugima u nevolji. Njegova predanost i požrtvovnost bili su primjer mlađim generacijama.

Koliko je bio voljen i poštovan među svojim kolegama vatrogascima, svjedoči i emotivna poruka kojom se od njega oprostio zapovjednik DVD-a Laz, Damir Joć. Njegove riječi sažimaju tugu i prazninu koja je ostala iza Matije.

​- Mata moj, jedan ormarić u DVD-u zauvijek će ostati prazan. Počivaj u miru i sa svetim Florijanom pazi na nas - poručio je Joć.

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Ovaj oproštaj simbolizira duboku povezanost unutar vatrogasne zajednice i pokazuje kako je Matija Gereci bio puno više od kolege - bio je prijatelj i brat na kojeg su se uvijek mogli osloniti. Njegov odlazak ostavlja prazninu koju će biti nemoguće ispuniti, kako u garaži rally tima, tako i u vatrogasnom domu u Lazu.
 

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