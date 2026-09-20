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U teškoj prometnoj nesreći kod Rača poginuo motociklist (30)

Piše Meri Tomljanović,
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U teškoj prometnoj nesreći kod Rača poginuo motociklist (30)
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Foto: čitatelj/24sata
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Zbog velike gužve i kolone, neki od vozača, poput mene, koji su se u tom peridu našli između Senja i Starigrada, čekali su u koloni i do sat vremena kako bi nastavili put, kaže nam čitatelj

Danas u 17:15 dogodila se teška prometna nesreća na DC8 kod Rače, nedaleko sv. Jurja, u kojoj je smrtno stradao motociklist (30). Očevidom će se rasvijetliti sve okolnosti nesreće, no neslužbeno doznajemo da je do iste došlo zbog neprilagođene brzine pri kojoj je vozač motocikla mađarske registracije izgubio kontrolu nad vožnjom te poginuo na mjestu. 

Promet je bio zaustavljen do 19:20 sati.

- Zbog velike gužve i kolone, neki od vozača, poput mene, koji su se u tom periodu našli između Senja i Starigrada, čekali su u koloni i do sat vremena kako bi nastavili put - kaže čitatelj. 

Foto: čitatelj/24sata

Iz PU ličko-senjske apeliraju na oprez i pridržavanje prometnih propisa.

- Turisti su otišli, ali nažalost, svake godine u ovo vrijeme imamo puno motociklista, većinom stranih državljana, kojima je Jadranska magistrala, iz nekih njihovih razloga, izuzetno privlačna za vožnju. U globalu je prometnih nesreća za ovo doba godine manje u odnosu na prošlu, ali je više smrtnih ishoda, od kojih su velika većina motociklisti. Stoga apeliramo na oprez i pridržavanje prometnih propisa, pogotovo na dijelovima s puno zavoja, a svi znamo da ih je na Jadranskoj magistrali mnogo - ističu iz PU ličko-senjske.

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