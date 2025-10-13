DRAMA U Zagrebu U tijeku je spašavanje čovjeka iz Save, netko ga je vidio da pliva?!

Zagrebački vatrogasci i policija sjurili su se oko 9 sati na savski nasip u Zagrebu u naselju Trnje zbog dojave o čovjeku u rijeci.

Kako neslužbeno doznajemo, navodno je prolaznik vidio čovjeka kako pliva između mostova Slobode i Mladosti. Odmah su alarmirani svi te su se čamcima spustili u rijeku.

Potraga je u tijeku!