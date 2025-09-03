U Tisnom našli tijelo stranca (22) ispred hotela: Prelazio s jednog balkona na drugi i pao?

Policija istražuje smrt 22-godišnjeg stranog državljanina u Tisnom, čije je beživotno tijelo pronađeno u srijedu rano ujutro ispred jednog tišnjanskog hotela.

Po riječima glasnogovornice Policijske uprave Šibensko – kninske Sanje Baljkas, u tijeku su izvidi radi utvrđivanja svih okolnosti vezanih za taj događaj, dok je očevid na tijelu preminulog mladića obavljen do sredine dana.

Baljkas nije htjela komentirati medijske napise da je mladić navodno pao s balkona prilikom prelaska s jednog balkona na drugi.

Prema neslužbenim informacijama, policija ne sumnja na počinjenje kaznenog djela, a više informacija o smrti 22-godišnjaka u Tisnom bit će poznato po završetku istrage.