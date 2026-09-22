U tragediji u Pojatnom 1989. poginulo 14-ero djece: 'Godine prolaze, ali sjećanje ne blijedi'

Bili su djeca, učenici, prijatelji, sinovi i kćeri - pred njima je bio život, a njihovi su životi tog maglovitog jutra prerano prekinuti. Godine prolaze, ali sjećanje ne blijedi. Ostaje bol obitelji, prijatelja, učitelja i svih koji ih se sjećaju. Napisali su to u utorak iz Općine Marija Gorica odajući počast 14-ero djece koji su 22. rujna 1989. godine izgubili svoje mlade živote u stravičnoj tragediji na pružnom prijelazu u Pojatnom.

Svijeće su kod spomenika upalili učenici OŠ Ante Kovačića, načelnica Marica Jančić, župnik Matej Petrić i ravnateljica Jasna Horvat, objavili su na TV Zapad.

Tog maglovitog jutra, 22. rujna 1989. godine autobus tvrtke Zagorje-trans iz Velikog Trgovišća prevozio je učenike četvrtog razreda Osnovne škole Ante Kovačić iz Marije Gorice na izlet u Stubičke Toplice. Gusta magla je smanjila vidljivost na svega tridesetak metara.

U 8.36 sati, na pružnom prijelazu u Pojatnom, u autobus je udarila lokomotiva putničkog vlaka koji je prometovao na relaciji Zagreb – Varaždin. Vlak je vozio oko 80 kilometara na sat, a udario je u stražnji desni dio autobusa. U trenutku nesreće pružni prijelaz nije imao polubranike ni svjetlosnu signalizaciju. Bio je označen Andrijinim križem i znakom stop. Prema kasnijim svjedočenjima, jedan od učitelja izašao je iz autobusa kako bi provjerio približava li se vlak. Nakon što nije ništa vidio ni čuo, vratio se u autobus i rekao da mogu prijeći prugu. Ubrzo je na prijelaz naišao vlak.

Na mjesto tragedije među prvima su stigli djelatnici Hitne pomoći iz Zaprešića. Pavlica Krčelić, tada medicinska sestra u školskom dispanzeru, godinama poslije za 24sata prisjetila se prizora koji ju je dočekao.

- Čuješ samo dječji plač i vapaje - prisjetila se opisujući gustu maglu, mokar teren i ozlijeđenu djecu koju su spašavatelji pokušavali izvući iz smrskanog autobusa.

Nakon nesreće prijelaz u Pojatnom dodatno je osiguran – postavljeni su polubranici i svjetlosna signalizacija. Tragedija je ostala jedna od najtežih prometnih nesreća u tom dijelu Hrvatske, a posebno je potresla stanovnike Marije Gorice i okolnih mjesta.