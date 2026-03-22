U trenutku zagrebačkog potresa spavala je u svojoj sobi. Zid se srušio na nju. Umrla je u bolnici

Rano jutro 22. ožujka 2020. godine zauvijek je promijenilo Zagreb. Potres magnitude 5,5 srušio je dimnjake i pročelja, no najveća i nepopravljiva šteta bio je gubitak jednog mladog života. Petnaestogodišnja Anamarija Carević postala je jedina žrtva potresa, a njezina prerana smrt urezala se u kolektivno sjećanje kao bolan podsjetnik na krhkost života. Ipak, iz nezamislive tuge rodila se inicijativa koja njezino ime danas pretvara u simbol nade, zajedništva i duhovne obnove. U trenutku udara potresa, u 6:24 ujutro, Anamarija je spavala u svom krevetu u obiteljskom stanu u Đorđićevoj ulici. Urušavanje dijela zida i dimnjaka nanijelo joj je teške ozljede glave. Unatoč nadljudskim naporima liječnika u Klinici za dječje bolesti u Klaićevoj, preminula je sljedećeg dana, 23. ožujka, ostavivši iza sebe neizmjernu prazninu.

Vijest o njezinoj smrti odjeknula je Hrvatskom kao bolan krik, pretvarajući materijalnu štetu u nenadoknadiv gubitak.

Zagreb: Mjesto gdje je nekada stajala kuća u Đorđićevoj u kojoj je poginula djevojčica Anamarija tijekom razornog potresa 2020. | Foto: Patrik Macek/PIXSELL -/ ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

Zaklada koja gradi budućnost iz ruševina

Točno na prvu godišnjicu njezine smrti, u vrtu teško oštećene bazilike Srca Isusova u Palmotićevoj ulici, predstavljena je Zaklada "Anamarija Carević"). Inicijativa, potekla od mladih vjernika i isusovaca, imala je dvostruki cilj: prikupiti sredstva za konstrukcijsku i cjelovitu obnovu bazilike, koja je i sama bila Anamarijin drugi dom, te izgraditi novi pastoralni centar koji će nositi njezino ime. Bazilika, zaštićeno kulturno dobro i duhovno središte grada, u potresu je pretrpjela razaranja koja su uspoređena s "operacijom na otvorenom srcu".

Ideja da pastoralni centar bude trajni spomen na Anamariju naišla je na potporu njezine obitelji. Njezina majka Nataša Carević s ganućem je govorila o projektu.

​- Moram priznati kako ću s velikim ponosom i ljubavlju gledati na novi pastoralni centar župe Presvetog Srca Isusova koji će nositi ime moje kćeri Anamarije Carević.

Zagreb: Koncert "Srce u srcu Zagreba" u sjećanje na jedinu žrtvu zagrebačkog potresa – Anamariju Carević | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Mjesto okupljanja za nove generacije

Pastoralni centar "Anamarija Carević" zamišljen je kao prostor u kojem će se okupljati mladi, baš kao što je to i sama Anamarija činila. Bila je iznimno aktivna članica župne zajednice: pjevala je u zboru, svirala tamburicu u orkestru i sudjelovala u brojnim humanitarnim akcijama. Rektor bazilike, pater Ivan Matić, naglasio je kako je ova kušnja dala snagu za pogled u budućnost.

​- Upravo ova kušnja nam je dala snagu da gledamo dalje i da osim obnove Bazilike rekonstruiramo i dogradimo Pastoralni centar koji će nositi ime Anamarija Carević. Tu ideju smo dali Anamarijinim roditeljima na promišljanje te su se i oni složili da će to biti trajan spomenik na nju, ali i nadahnuće brojnoj djeci i mladima.

Zagreb: Mural posvećen djevojčici Anamariji Carević koja je život izgubila u potresu 2020. godine | Foto: Robert Anic/PIXSELL

Anamarijin duh i vrline koje je živjela - marljivost, hrabrost, radost i empatija - nastavili su inspirirati i njezine školske kolege. U Nadbiskupskoj klasičnoj gimnaziji, čiji je bila učenica prvog razreda, utemeljeno je priznanje "Srce NKG-a Anamarija Carević". Nagrada se na kraju školske godine dodjeljuje učenicima koji svojim djelima i stavom promiču vrijednosti po kojima je Anamarija ostala zapamćena.

Na taj način njezino nasljeđe nije samo uklesano u zidove obnovljene crkve, već aktivno živi među generacijama koje dolaze.