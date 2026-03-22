U trenutku zagrebačkog potresa spavala je u svojoj sobi. Zid se srušio na nju. Umrla je u bolnici

Rano jutro 22. ožujka 2020. godine zauvijek je promijenilo Zagreb. Potres magnitude 5,5 srušio je dimnjake i pročelja, no najveća i nepopravljiva šteta bio je gubitak jednog mladog života. Petnaestogodišnja Anamarija Carević postala je jedina žrtva potresa, a njezina prerana smrt urezala se u kolektivno sjećanje kao bolan podsjetnik na krhkost života. Ipak, iz nezamislive tuge rodila se inicijativa koja njezino ime danas pretvara u simbol nade, zajedništva i duhovne obnove. U trenutku udara potresa, u 6:24 ujutro, Anamarija je spavala u svom krevetu u obiteljskom stanu u Đorđićevoj ulici. Urušavanje dijela zida i dimnjaka nanijelo joj je teške ozljede glave. Unatoč nadljudskim naporima liječnika u Klinici za dječje bolesti u Klaićevoj, preminula je sljedećeg dana, 23. ožujka, ostavivši iza sebe neizmjernu prazninu.
Vijest o njezinoj smrti odjeknula je Hrvatskom kao bolan krik, pretvarajući materijalnu štetu u nenadoknadiv gubitak.
Zaklada koja gradi budućnost iz ruševina
Točno na prvu godišnjicu njezine smrti, u vrtu teško oštećene bazilike Srca Isusova u Palmotićevoj ulici, predstavljena je Zaklada "Anamarija Carević"). Inicijativa, potekla od mladih vjernika i isusovaca, imala je dvostruki cilj: prikupiti sredstva za konstrukcijsku i cjelovitu obnovu bazilike, koja je i sama bila Anamarijin drugi dom, te izgraditi novi pastoralni centar koji će nositi njezino ime. Bazilika, zaštićeno kulturno dobro i duhovno središte grada, u potresu je pretrpjela razaranja koja su uspoređena s "operacijom na otvorenom srcu".
Ideja da pastoralni centar bude trajni spomen na Anamariju naišla je na potporu njezine obitelji. Njezina majka Nataša Carević s ganućem je govorila o projektu.
- Moram priznati kako ću s velikim ponosom i ljubavlju gledati na novi pastoralni centar župe Presvetog Srca Isusova koji će nositi ime moje kćeri Anamarije Carević.
Mjesto okupljanja za nove generacije
Pastoralni centar "Anamarija Carević" zamišljen je kao prostor u kojem će se okupljati mladi, baš kao što je to i sama Anamarija činila. Bila je iznimno aktivna članica župne zajednice: pjevala je u zboru, svirala tamburicu u orkestru i sudjelovala u brojnim humanitarnim akcijama. Rektor bazilike, pater Ivan Matić, naglasio je kako je ova kušnja dala snagu za pogled u budućnost.
- Upravo ova kušnja nam je dala snagu da gledamo dalje i da osim obnove Bazilike rekonstruiramo i dogradimo Pastoralni centar koji će nositi ime Anamarija Carević. Tu ideju smo dali Anamarijinim roditeljima na promišljanje te su se i oni složili da će to biti trajan spomenik na nju, ali i nadahnuće brojnoj djeci i mladima.
Anamarijin duh i vrline koje je živjela - marljivost, hrabrost, radost i empatija - nastavili su inspirirati i njezine školske kolege. U Nadbiskupskoj klasičnoj gimnaziji, čiji je bila učenica prvog razreda, utemeljeno je priznanje "Srce NKG-a Anamarija Carević". Nagrada se na kraju školske godine dodjeljuje učenicima koji svojim djelima i stavom promiču vrijednosti po kojima je Anamarija ostala zapamćena.
Na taj način njezino nasljeđe nije samo uklesano u zidove obnovljene crkve, već aktivno živi među generacijama koje dolaze.
