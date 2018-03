'U učionicama nam je preko 30 stupnjeva kad dođe proljeće...'

Iako se ovih dana borimo s rekordnim minusima, ravnatelj zagrebačke Osnovne škole Odra Vatroslav Gabrić već razmišlja o toplijim danima i vrućinama.

- Škola je nova i moderno uređena, no dio prostorija okrenut je na južnu stranu što je poseban problem od svibnja do kraja rujna jer u prostorijama nema klima, a temperature u učionicama prelaze 30 stupnjeva Celzijevih - rekao je Gabrić.

Učenici imaju malo igralište ispred zgrade, a sve ostale školske i izvanškolske aktivnosti obavljaju se unutra. Čak je učionica okrenuta na južnu stranu, a na toj strani su i knjižnica, ali i informatička učionica u kojoj su temperature, zbog kompjutora, već u rano proljeće izrazito visoke.

- Mi smo s problemom upoznali predstavnike gradskih službi, no odbili su nam financirati ugradnju klime pa smo odlučili sami riješiti problem. Naime, učionice se ne mogu rashlađivati prozračivanjem jer škola nije tako građena pa bude samo još toplije, a djeci i nastavnicima stvarno nije poticajno ni ugodno raditi u takvom okruženju - objašnjava ravnatelj Gabrić.

Prema procjenama stručnjaka za ugradnju klime i slične objekte, škola bi trebala izdvojiti 90.000 kuna za nabavku i ugradnju klima-uređaja.

- Mi smo do sada pametnim raspoređivajem novca iz Erasmus projekta i još nekim uštedama skupili oko 60.000 kuna pa smo se odlučili na pozivanje potencijalnih donatora da nam pomognu u nabavci i ugradnji. Misija naše škole je stvoriti poticajno okruženje u kojemu svi zaposlenici u suradnji s vanjskim suradnicima i učenicima, ali i članovima naše lokalne zajednice potiču osobni rast i razvoj. Naravno, to ne možemo ako naši učenici ne mogu razmišljati na nastavi od vrućine - objašnjava ravnatelj. U gradu su rekli da znaju za problem škole, no da trenutačno za to nemaju novca.

Osim toga, škola čeka i rješenje žalbe susjeda na gradnju dvorane. Naime, odranska škola je jedna od rijetkih u Zagrebu koja, iako je sagrađena prije dvije godine, nema školsku dvoranu. A razlog tome je što su se obližnji susjedi prvo žalili da nemaju prilazni put do svoje zemlje. Kad su to isposlovali, žalili su se po osnovi da škola ne treba dvoranu jer ima previše djece.

U OŠ Odra su, pak, najavili da će svaku potencijalnu donaciju definirati ugovorom, izdat će potvrdu o donaciji koja tvrtkama može biti i porezna olakšica, a učenici će izraditi prigodnu zahvalnicu.

Uplatu je moguće izvršiti na račun HR7523600001101417336 s pozivom na broj 00 13465678686.

Tema: Bolje obrazovanje 2018.