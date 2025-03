U utorak i četvrtak štrajkovi, prvo u Dalmaciji. Štrajka se u dane pisanja nacionalnih ispita

Mirenje sindikata i Vlade nije uspjelo, saznajemo nakon današnjeg sastanka sindikata s predstavnicima Vlade u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih. Tri prosvjetna sindikata pozvana su na novo mirenje prema njihovih pet zahtjeva, a nakon što su prošle srijede održali jednodnevni štrajk na razini cijele Hrvatske.

Pokretanje videa... 01:24 Matija Kroflin dao je izjavu medijima | Video: 24sata/Neva Žganec/PIXSELL

Na ovome sastanku, inače, nije bilo ni ministra obrazovanja Radovana Fuchsa, niti ministra socijale Marina Piletića. Pregovore ispred Vlade vodila je državna tajnica u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih, Zrinka Mužinić Bikić.

U izjavi za RTL nakon sastanka, čelnik Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatske Zrinko Turalija izjavio je kako nije bio optimist, s obzirom na to da nije bio "najviši pregovarački ešalon".

- Ipak je došlo do male promjene u odnosu na ono što su nam nudili. Bili su spremni skinuti zahtjev da se potpišemo Dodatak1 Temeljnom kolektivnom ugovoru i bili su spremni za kompromis oko modularne nastave i ocjenjivanja nastavnika. Mi smo došli vidjeti hoće li nam nešto ponuditi u smislu materijalnih zahtjeva, no njihova strana uporno govori da za to nema osnove, ni zakonske, ni dobre volje. No sindikati ne mogu popustiti osim da dobijemo zadovoljštinu - istaknuo je Turalija, koji je potvrdio da slijedi prvi štrajk u Dalmaciji, te još četiri štrajka za koje sindikati još ne žele otkriti kojim redom će se štrajkati u kojim županijama.

Zbog toga slijedi nova sindikalna akcija - idući utorak u četiri dalmatinske županije, Zadarskoj, Splitsko-dalmatinskoj, Šibensko-kninskoj i Dubrovačko-neretvanskoj, održat će se jednodnevni štrajk u školama i na fakultetima. Potom slijedi još jedan u četvrtak, a onda još tri u tjednu od 7. do 11. travnja.

Štrajk će trajati od 8 do 12 sati, odnosno u popodnevnim satima ako je nastava poslije podne.

Podsjetimo, ministar znanosti, obrazovanja i mladih poručio im je kako je ponovljeno mirenje pravno upitno, no da će im se izaći ususret. Sindikati imaju pet zahtjeva, među kojima je najvažniji promjena Uredbe o koeficijentima, odnosno povećanje koeficijenata zaposlenima u prosvjeti i znanosti kako bi ih se izjednačilo s ostalima zaposlenima u javnim službama. Sindikati traže i povećanje osnovice plaća u 2024. za 10 posto, odustajanje od ocjenjivanja nastavnika, te odgoda modularne nastave u strukovnim školama.

Sastanak mirenja između školskih sindikata i Vlade | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Nijedan štrajk, najavljuju iz ministarstva, neće biti plaćen, što sindikati smatraju zastrašivanjem i kršenjem ustavnog prava na štrajk.

- Vlada mora shvatiti da nam je zaista stalo do dijaloga, da nam je zaista stalo do učenika, studenata, naših roditelja i djece, i nudimo još jednu šansu, još jednu priliku za dijalog, da riješimo ono što nas muči. Muči nas nepravda, muči nas nejednakost u koju su stavljeni obrazovanje i znanost - izjavio je uoči sastanka u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih glavni tajnik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja Matija Kroflin.

Predsjednik Školskog sindikata Preporod Željko Stipić naglasio je da sindikati mirenjem žele osigurati zakonitost štrajka te istaknuo da su pregovori odgovor na višekratne pozive premijera za dijalog.

- Mi smatramo da ovim postupkom mirenja sebe aspolutno štitimo u pogledu bilo koga tko bi pokušavao osporavati štrajk. Svaki dogovor uključuje neko popuštanje, ali to uključuje dvije strane - kazao je.

Štrajkovi se idući tjedan održavaju točno u vrijeme pisanja posljednja dva nacionalna ispita za osme razrede, iz geografije povijesti. Zbog prošlog štrajka, u 24 škole nije se pisao ispit iz engleskog jezika.