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MIROVINE ZA KOLOVOZ

U utorak kreće isplata mirovina

Piše 24sata,
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U utorak kreće isplata mirovina
Foto: ilustracija/Canva
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Dodatne informacije mogu se dobiti radnim danom od 8 do 16 sati na infotelefonima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje 01/ 45 95 011 i 01/ 45 95 022 i na internetskoj stranici - www.mirovinsko.h

U utorak 8. rujna 2026. počinje isplata mirovina za kolovoz 2026. korisnicima računa otvorenih u poslovnim bankama.

Isplata će, uz povećanje za kolovoz, uključiti i razliku za srpanj nastalu povećanjem aktualne vrijednosti mirovine od 1. srpnja 2026. za 5,40 % prema odluci Upravnog vijeća HZMO-a od 26. kolovoza 2026.

Dodatne informacije mogu se dobiti radnim danom od 8 do 16 sati na infotelefonima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje 01/ 45 95 011 i 01/ 45 95 022 i na internetskoj stranici - www.mirovinsko.hr..

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