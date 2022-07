U utorak se očekuje značajno poskupljenje goriva. Vlada ima tri opcije za mjere, evo i koje

Od utorka se ponovno očekuju značajna povećanja cijena goriva. Hoće li i koje će mjere Vlada poduzeti u narednom tjednu, saznat ćemo vrlo uskoro. RTL zasad otkriva kako su na stolu Vlade trenutno tri opcije.

Prva je da se nastavi postojeći model zamrznutih cijena na svim benzinskama osim onima koje nisu uz autocestu. Druga mogućnost je da ne bude Vladine intervencije, zbog čega bi se bolje punio državni budžet, ali bi zato građani dobili vaučere za gorivo - na jesen.

Moguća je i opcija da Vlada ograniči cijenu osnovnih goriva u prodaji na veliko, premda ni za jednu od navedenih opcija zasad nema komentara od strane Vlade.

Guverner HNB-a Boris Vujčić zato ima upozorenje.

- Treba voditi računa da što dulje traje kriza tako je vreća tih instrumenata sve - praznija!. Po meni najveći rizik nisu ni inflacija ni kamatne stope, već situacija na tržištu energenata. Hoće li doći do obustave isporuke plina što je jedna od mogućnosti s kojom smo suočeni. To bi u 2023. godini moglo dovesti do recesije - prenosi RTL.

Mali distributeri pred propašću

NETO dobit velikih naftnih kompanija poput INE, u prvom tromjesječju 2022. iznosila je 586 milijuna kuna, ili 11 puta više u odnosu na 50 milijuna kuna dobiti iz prošle godine, što se pripisuje rastu cijena goriva.

Mali distributeri su u 2021. ostvarili milijardu i 854 milijuna kuna prihoda, od čega čiste dobiti nešto više od 81 milijun kuna.

- Vjerujem da su sagledali sve aspekte i da će odluka biti pozitivna. Ako se to ne desi mi moramo zatvoriti jer više nemamo financijskih sredstava - očajan je Armando Miljavac, predsjednik Udruge malih distributera goriva.

Najčitaniji članci