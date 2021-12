U Varaždinskoj županiji potvrđen je 31 novi slučaj zaraze koronavirusom nakon što je testirano 168 osoba, a umrle su tri osobe, priopćili su u ponedjeljak iz županijskog Stožera civilne zaštite.

Oporavilo se 215 osoba i broj aktivnih slučajeva je 1509.

U Općoj bolnici Varaždin na liječenju je 208 osoba, a 19 ih je na respiratoru.

Cijepljenje je ovaj tjedan organizirano u dvorani u podrumu kirurgije Opće bolnice Varaždin od utorka do petka. U utorak i petak od 8 do 13 sati na raspolaganju su cjepiva Pfizer i Moderna, a u srijedu i četvrtak od 13 do 18 sati cjepiva Pfizer, Moderna i Johnson & Johnson.