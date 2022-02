Pet je covid pozitivnih osoba umrlo u Varaždinskoj bolnici u protekla 24 sata, a u Varaždinskoj je županiji potvrđeno 66 novih slučajeva zaraze koronavirusom, priopćio je županijski Stožer civilne zaštite u subotu.

U petak je testirano 170 ljudi, oporavila se 151 osoba, a aktivna su 1.402 slučaja zaraze.

U Općoj bolnici Varaždin na liječenju su 123 covid pozitivna pacijenta, od kojih je sedmero na respiratoru.

Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije cijepljenje će i sljedećeg tjedna organizirati u Općoj bolnici Varaždin u dvorani 1 u podrumu Kirurgije i to u utorak, 1. ožujka od 8 do 12 sati, a dan kasnije od 14 do 18 sati.