U Velenju 'skinuli' glavu s kipa Tita. Gradonačelnik: 'Nitko ne smije uništavati našu baštinu...'

Prije svega, naravno, vrlo oštro osuđujem čin koji se dogodio, rekao je na konferenciji za medije gradonačelnik Velenja Peter Dermol o incidentu na Titovom trgu. Podsjetimo, muškarac (49) je "skinuo" glavu sa spomenika Josipu Brozu Titu. Glavu kipa utovario je u prtljažnik auta i otišao. Iz policije u Celju za 24sata rekli su da je muškarac na automobilu imao dvije različite hrvatske tablice.

- To da nekome uopće padne na pamet da ide, rekao bih, na našu povijesnu baštinu koja stoji u središtu grada, koja je, na koncu, dio naše prošlosti i našeg identiteta, odrezati glavu i učiniti nešto što si u današnjem vremenu osobno nisam znao ni zamisliti. Unatoč tome, iskreno se moram zahvaliti građanima koji su primijetili ovo kazneno djelo, kao i policiji koja je vrlo brzo reagirala, pronašla počinitelja i, naravno, općinska uprava će apsolutno zaštititi kako ovu povijesnu baštinu, tako i zahtijevati odgovornost za ovaj čin. Materijalnu, ali i svaku drugu - nastavio je gradonačelnik.

- Mislim da je ovo dokaz da, iako ulažemo mnogo napora da živimo u zajednici koja, bez obzira na različita mišljenja i poglede, povezuje naše građane, i dalje postoje pojedinci koji u takvu zajednicu unose nemir i razdor. To, naravno, na kraju vodi i do konfliktnih situacija. Zato ću, kao gradonačelnik, uvijek iznova djelovati u smjeru povezivanja zajednice, ujedinjavanja svih koji to mogu, a one koji to, naravno, nisu sposobni. S njima se jednostavno mora postupiti na druge načine. Nažalost, došli smo do točke kada će nadležne institucije morati odraditi svoj dio posla radi zaštite dobrog imena našeg grada, ali i povijesne baštine koja stoji ovdje u našem središtu. U ovom razdoblju napravit će se procjena troškova, a odmah nakon toga pristupit ćemo obnovi ovog spomenika - zaključio je gradonačelnik.

- Noćas je građanin Velenja nazvao policijsku postaju i dojavio da je u blizini glazbene škole uočio muškarca kako je u auto marke Škoda Kodiaq tamnije boje, utovaruje veći metalni predmet, a potom se odvezao u smjeru raskrižja Tomšičeve i Jenkove ulice - rekli su iz policije.

Policija je brzo nakon dojave na Cesti Simona Blatnika zaustavila vozača vozila koje je odgovaralo opisu građanina.

- Kod građanina, s područja Policijske postaje Velenje, u prtljažnom je prostoru pronađena glava brončane skulpture Josipa Broza Tita s Titova trga u Velenju. Riječ je o brončanoj skulpturi višoj od šest metara. U navedenom slučaju riječ je o za svaku osudu vrijednom činu oskvrnuća kulturne i povijesne baštine - priopćili su..

Prema policiji, očevid još traje. Također se utvrđuju sve ostale okolnosti navedenog događaja.

Spomenik Titu postavljen je u Velenju 1977. godine na inicijativu lokalne zajednice. Skulpturu od bronce izradio je hrvatski kipar Antun Augustinčić. Augustinčić je kip nazvao 'Tito u šinjelu'. Identična Augustinčićev kip, ali manji (od dva metra), postavljen je ispred rodne kuće Tita u Kumrovca. Augustinčićev 'Tito u šinjelu' do kraja 1980-ih godina je odliveno dvadesetak primjeraka,

Augustinčić je bio poznat po toplini, ali i eksplozivnom temperamentu zbog kojeg su se ljevači skrivali kad bi dolazio u kontrolu. U kiparstvu je cijenio svaki detalj, a stvaralački put počeo je kod Ivana Meštrovića. Rani radovi nose trag art décoa, no proslavio se prikazima ljudskog tijela u pokretu. Zbog nestrpljivosti najviše je radio u glini, a u kamenu je ostavio tek nekoliko radova.

Stvorio je velik broj portreta, uključujući poznatu Titovu bistu. Portretirao je i Pavelića, a taj rad poslije je nestao. Njegov dugogodišnji suradnik Herljević opisivao ga je kao eruptivnog radnika koji bi sat-dva stvarao intenzivnije od drugih cijeli dan, a onda naglo prekinuo. Neke je radove smatrao vrijednima kamena, poput portreta Jovanke Broz.

Augustinčićevi spomenici miru i antifašizmu prepoznati su diljem svijeta, a najpoznatiji je "Mir" ispred UN-a u New Yorku. Danas se njegovo nasljeđe sve više ravna uz Meštrovićevo, a Herljević ga opisuje kao iznimnog stvaratelja kakvog nismo imali.