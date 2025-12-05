Obavijesti

News

Komentari 4
KIP ĆE OBNOVITI

U Velenju 'skinuli' glavu s kipa Tita. Gradonačelnik: 'Nitko ne smije uništavati našu baštinu...'

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: 3 min
U Velenju 'skinuli' glavu s kipa Tita. Gradonačelnik: 'Nitko ne smije uništavati našu baštinu...'
Foto: PU Celje

Prema policiji, očevid još traje. Također se utvrđuju sve ostale okolnosti navedenog događaja

Prije svega, naravno, vrlo oštro osuđujem čin koji se dogodio, rekao je na konferenciji za medije gradonačelnik Velenja Peter Dermol o incidentu na Titovom trgu. Podsjetimo, muškarac (49) je "skinuo" glavu sa spomenika Josipu Brozu Titu. Glavu kipa utovario je u prtljažnik auta i otišao. Iz policije u Celju za 24sata rekli su da je muškarac na automobilu imao dvije različite hrvatske tablice.

- To da nekome uopće padne na pamet da ide, rekao bih, na našu povijesnu baštinu koja stoji u središtu grada, koja je, na koncu, dio naše prošlosti i našeg identiteta, odrezati glavu i učiniti nešto što si u današnjem vremenu osobno nisam znao ni zamisliti. Unatoč tome, iskreno se moram zahvaliti građanima koji su primijetili ovo kazneno djelo, kao i policiji koja je vrlo brzo reagirala, pronašla počinitelja i, naravno, općinska uprava će apsolutno zaštititi kako ovu povijesnu baštinu, tako i zahtijevati odgovornost za ovaj čin. Materijalnu, ali i svaku drugu - nastavio je gradonačelnik.

Foto: PU Celje

- Mislim da je ovo dokaz da, iako ulažemo mnogo napora da živimo u zajednici koja, bez obzira na različita mišljenja i poglede, povezuje naše građane, i dalje postoje pojedinci koji u takvu zajednicu unose nemir i razdor. To, naravno, na kraju vodi i do konfliktnih situacija. Zato ću, kao gradonačelnik, uvijek iznova djelovati u smjeru povezivanja zajednice, ujedinjavanja svih koji to mogu, a one koji to, naravno, nisu sposobni. S njima se jednostavno mora postupiti na druge načine. Nažalost, došli smo do točke kada će nadležne institucije morati odraditi svoj dio posla radi zaštite dobrog imena našeg grada, ali i povijesne baštine koja stoji ovdje u našem središtu. U ovom razdoblju napravit će se procjena troškova, a odmah nakon toga pristupit ćemo obnovi ovog spomenika - zaključio je gradonačelnik.

Foto: PU Celje

- Noćas je građanin Velenja nazvao policijsku postaju i dojavio da je u blizini glazbene škole uočio muškarca kako je u auto marke Škoda Kodiaq tamnije boje, utovaruje veći metalni predmet, a potom se odvezao u smjeru raskrižja Tomšičeve i Jenkove ulice - rekli su iz policije.

Policija je brzo nakon dojave na Cesti Simona Blatnika zaustavila vozača vozila koje je odgovaralo opisu građanina.

- Kod građanina, s područja Policijske postaje Velenje, u prtljažnom je prostoru pronađena glava brončane skulpture Josipa Broza Tita s Titova trga u Velenju. Riječ je o brončanoj skulpturi višoj od šest metara. U navedenom slučaju riječ je o za svaku osudu vrijednom činu oskvrnuća kulturne i povijesne baštine - priopćili su..

Prema policiji, očevid još traje. Također se utvrđuju sve ostale okolnosti navedenog događaja.

Foto: PU Celje

Spomenik Titu postavljen je u Velenju 1977. godine na inicijativu lokalne zajednice. Skulpturu od bronce izradio je hrvatski kipar Antun Augustinčić. Augustinčić je kip nazvao 'Tito u šinjelu'. Identična Augustinčićev kip, ali manji (od dva metra), postavljen je ispred rodne kuće Tita u Kumrovca. Augustinčićev 'Tito u šinjelu' do kraja 1980-ih godina je odliveno dvadesetak primjeraka,

Augustinčić je bio poznat po toplini, ali i eksplozivnom temperamentu zbog kojeg su se ljevači skrivali kad bi dolazio u kontrolu. U kiparstvu je cijenio svaki detalj, a stvaralački put počeo je kod Ivana Meštrovića. Rani radovi nose trag art décoa, no proslavio se prikazima ljudskog tijela u pokretu. Zbog nestrpljivosti najviše je radio u glini, a u kamenu je ostavio tek nekoliko radova.

Stvorio je velik broj portreta, uključujući poznatu Titovu bistu. Portretirao je i Pavelića, a taj rad poslije je nestao. Njegov dugogodišnji suradnik Herljević opisivao ga je kao eruptivnog radnika koji bi sat-dva stvarao intenzivnije od drugih cijeli dan, a onda naglo prekinuo. Neke je radove smatrao vrijednima kamena, poput portreta Jovanke Broz.

Augustinčićevi spomenici miru i antifašizmu prepoznati su diljem svijeta, a najpoznatiji je "Mir" ispred UN-a u New Yorku. Danas se njegovo nasljeđe sve više ravna uz Meštrovićevo, a Herljević ga opisuje kao iznimnog stvaratelja kakvog nismo imali. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
MJESTO STRAVE U romskom naselju u Međimurju upucane dvije žene. Još love napadača!
UŽAS

MJESTO STRAVE U romskom naselju u Međimurju upucane dvije žene. Još love napadača!

Emeđimurje neslužbeno doznaje kako je muškarac upucao svoju nevjenčanu suprugu u kući, a potom i njezinu sestru na ulici. One su prevezene u bolnicu u Čakovcu
Policija objavila fotografiju ubojice iz Međimurja: Naoružan je i opasan! Traže ga i Slovenci
TRAGAJU ZA JOSIPOM ORŠUŠEM

Policija objavila fotografiju ubojice iz Međimurja: Naoružan je i opasan! Traže ga i Slovenci

Policija upozorava građane da se osumnjičenom ne približavaju jer je naoružan te poziva sve koji imaju bilo kakve informacije koje bi mogle pomoći u njegovu pronalasku i uhićenju da se odmah jave na broj 192
FOTO S mjesta užasa: Ubijena žena bila je trudna. 'Češljaju' mjesto zločina, traže ubojicu!
TRAGEDIJA U MEĐIMURJU

FOTO S mjesta užasa: Ubijena žena bila je trudna. 'Češljaju' mjesto zločina, traže ubojicu!

U pucnjavi koja se dogodila sinoć u Murskom Središću, Ulici Sitnice, jedna žena je ubijena, dok je druga teško ozlijeđena i u bolnici se bori za život. Policija traga za muškarcem (40). Kako neslužbeno doznajemo, muškarac je upucao svoju nevjenčanu suprugu, a onda i njenu sestru.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025