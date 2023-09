U Velikoj Gorici komemoracija za Ivana Šukera: Odigrao veliku ulogu u političkom životu zemlje

Komemoracija za hrvatskog političara, bivšeg ministra financija, potpredsjednika Vlade i saborskog zastupnika Ivan Šukera, koji je preminuo 5. rujna u 66. godini života, održana je u petak u Velikoj Gorici, pri čemu je istaknuta njegova velika uloga u političkom životu Hrvatske, kao i u razvoju Velike Gorice.

Komemorativnom skupu, koji su u Dvorani Gorica organizirali Ministarstvo financija i Grad Velika Gorica, uz pokojnikovu obitelj i prijatelje, nazočili su i brojni pojedinci iz političkog života, pa tako između ostalih i predsjednici Vlade i Sabora Andrej Plenković i Gordan Jandroković, potpredsjednici Vlade Oleg Butković, Davor Božinović i Branko Bačić, bivši ministri financija, kao i aktualni ministar Marko Primorac.

I Jandroković i Plenković su Šukera okarakterizirali kao čovjeka koji je čvrsto zastupao i vrsno argumentirao svoje stavove, no koji je uvijek iskazivao poštovanje prema političkim suparnicima i koji je na vrijeme znao "stati na loptu", zbog čega su ga brojni cijenili.

- Nije 'prelazio crtu', pripadao je vremenu kada je Hrvatski sabor bio puno uljudniji nego što je to nerijetko danas- ustvrdio je Plenković.

Predsjednik Vlade se prisjetio da je Šuker svojevremeno bio jedan od ključnih ljudi u vodstvu HDZ-a, čije su korisne rasprave na ključnim tijelima doprinosile formuliranju stavova i politika koje su kasnije postajale politike Vlade, dok je kao zastupnik u Hrvatskom saboru predstavljao kontinuitet te bio "enciklopedija", od kojega se moglo puno naučiti.

Plenković je rekao da je Šuker kroz svoj politički angažman posebnu pozornost usmjerio ka razvoju Velike Gorice, između ostalog i u obrazovnom i prometnom smislu.

- Zahvaljujući njegovom angažmanu, Velika Gorica se prometnula u jedan od najdinamičnijih hrvatskih gradova- ustvrdio je Plenković.

Jandroković je rekao da ga je, iako je znao da je bolestan, Šukerova smrt iznenadila.

- Ivan je bio jedan od ljudi za koje imate dojam da će živjeti vječno", kazao je Jandroković, apostrofiravši "životnu radost, energiju i osmijeh" koji su Šukera krasili.

Istaknuo je činjenicu da je Šuker šest puta biran u Hrvatski sabor.

- Malo je onih političara koji su to ostvarili. To pokazuje da je imao povjerenje hrvatskih građana i da su poštovali i cijenili ono što je on kao političar radio- kazao je Jandroković.

Plenkovićeve riječi je potvrdio i gradonačelnik Velike Gorice Krešimir Ačkar, istaknuvši da je Šuker u Velikoj Gorici ostavio neizbrisiv trag te bio jedna od ključnih figura u njenom razvoju, između ostalog apostrofiravši razvoj prometne infrastrukture.

U vrlo emotivnom govoru bivši ministar financija Zdravko Marić se prisjetio 2005. godine kada ga je Šuker kao ministar financija pozvao u svoj tim.

Rekao je da je Šuker bio divan čovjek, šef, kolega i prijatelj, koji je u Ministarstvu financija stvorio sjajnu atmosferu i pružio mladim ljudima slobodu i priliku za razvoj. Rekao je i da je Šuker bio istinski domoljub, pravi obiteljski čovjek, kao i istinski ljubitelj sporta i sportaš u duši.

- Obojici nam je košarka bila prva ljubav- kazao je Marić.

U njihovom razgovoru, samo dva dana prije smrti, Šukerove zadnje riječi upućene Mariću su bile "nema druge, borim se do kraja".

- I borio si se, svaka ti čast, bio si i ostao borac- zaključio je emotivni Marić.

Aktualni ministar financija Marko Primorac je rekao da je Šuker u cijeloj akademskoj i financijskoj zajednici, posebice u Ministarstvu financija, uživao istinsko i veliko profesionalno i kolegijalno uvažavanje i poštivanje.

Šukerova ekonomska stručnost i sposobnost donošenja potrebnih odluka u izazovnim i teškim vremenima bile su ključne za gospodarsku i fiskalnu stabilnost Hrvatske, istaknuo je Primorac, podsjetivši da je jedna od Šukerovih ostavština uvođenje OIB-a.

Šukerova biografija

Ivan Šuker je umro 5. rujna u 66. godini u Vinogradskoj bolnici u Zagrebu.

Rođen je u Livnu 1957. godine, a u Veliku Goricu se s obitelji doselio 60-ih godina prošlog stoljeća.

Političku karijeru započeo je 1990. godine kada postaje član Izvršnog vijeća Skupštine općine Velike Gorice i voditelj velikogoričke ispostave Porezne uprave.

Na početku Domovinskog rata Šuker je bio šef Kriznog stožera u Velikoj Gorici, a od 1993. do 1997. vanjski član Poglavarstva Grada Zagreba. Od 1997. do 2000. bio je podžupan Zagrebačke županije.

U Sabor je prvi put izabran na parlamentarnim izborima koji su održani u siječnju 2000. godine.

Iste godine postaje šef velikogoričkog HDZ-a te gradonačelnik Velike Gorice.

S gradonačelničke funkcije 2003. seli u Vladu nakon što ga je novoizabrani premijer Ivo Sanader imenovao za ministra financija. Na toj se funkciji zadržava rekordno dugo - čak sedam godina, sve do prosinca 2010. kada mu se premijerka Jadranka Kosor zahvalila na suradnji.

Na njegovo mjesto u Ministarstvo financija dolazi Martina Dalić, a Šuker se seli u saborske klupe.

Za saborskog je zastupnika izabran šest puta, a zadnji saborski mandat završio mu je u srpnju 2020. godine.

Hobi mu je bila košarka. Od 2002. do 2004. Šuker je obnašao dužnost predsjednika Hrvatskog košarkaškog saveza. Živio je u roditeljskoj kući u Velikoj Gorici sa suprugom Andreom s kojom ima sina Marka i kćer Katarinu.