U Virovitici su započeli radovi za istražnu geotermalnu bušotinu

Započeli su radovi na izgradnji prostora za istražnu geotermalnu bušotinu Virovitica GT-1. te bi trebali potrajati do sredine siječnja 2026. godine, za kada je predviđen početak postavljanje bušaćeg tornja, izvijestio je Grad Virovitica.

Riječ je o bušotini namijenjenoj dobivanju toplinske energije, koja će biti postavljena na prostoru bivše vojarne.

Dobivenu geotermalnu energiju planira se koristiti za grijanje objekata u krugu bivše vojarne, među kojima su Veleučilište u Virovitici, studentski dom, restoran i kafić, dječji vrtić u izgradnji, osnovna škola za koju traju pripremni radovi, hala Viroexpo, državni arhiv, tehnološko-inovacijski centar i javna vatrogasna postrojba.

Na istom prostoru planira se izgradnja veteranskog centra i doma umirovljenika. Oni bi također bili grijani geotermalnom energijom, a razmatra se i mogućnost grijanja plastenika prema Poduzetničkoj zoni Zapad.

Gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin ističe da područje grada ima značajan geotermalni potencijal, s temperaturama od 60 do 75 stupnjeva Celzijevih. To otvara mogućnost izrade dodatnih bušotina za toplinsku opskrbu i drugih objekata te za potrebe proizvodnje hrane.

- Korištenje geotermalnih izvora predstavlja važan korak prema ostvarivanju ciljeva održivog razvoja i povećanju udjela obnovljivih izvora energije u Virovitici - izjavio je Kirin.

Agencija za ugljikovodike prijavila je početak radova Ministarstvu gospodarstva i Državnom inspektoratu, sukladno Zakonu o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika.

Građani se mole za strpljenje i razumijevanje, jer se u razdoblju izvođenja radova očekuje povećan promet teretnjaka.