Obavijesti

News

Komentari 1
NA PROSTORU BIVŠE VOJARNE

U Virovitici su započeli radovi za istražnu geotermalnu bušotinu

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
U Virovitici su započeli radovi za istražnu geotermalnu bušotinu
Foto: Canva

Riječ je o bušotini namijenjenoj dobivanju toplinske energije, koja će biti postavljena na prostoru bivše vojarne

Započeli su radovi na izgradnji prostora za istražnu geotermalnu bušotinu Virovitica GT-1. te bi trebali potrajati do sredine siječnja 2026. godine, za kada je predviđen početak postavljanje bušaćeg tornja, izvijestio je Grad Virovitica.

Riječ je o bušotini namijenjenoj dobivanju toplinske energije, koja će biti postavljena na prostoru bivše vojarne.

Dobivenu geotermalnu energiju planira se koristiti za grijanje objekata u krugu bivše vojarne, među kojima su Veleučilište u Virovitici, studentski dom, restoran i kafić, dječji vrtić u izgradnji, osnovna škola za koju traju pripremni radovi, hala Viroexpo, državni arhiv, tehnološko-inovacijski centar i javna vatrogasna postrojba.

Na istom prostoru planira se izgradnja veteranskog centra i doma umirovljenika. Oni bi također bili grijani geotermalnom energijom, a razmatra se i mogućnost grijanja plastenika prema Poduzetničkoj zoni Zapad.

Gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin ističe da područje grada ima značajan geotermalni potencijal, s temperaturama od 60 do 75 stupnjeva Celzijevih. To otvara mogućnost izrade dodatnih bušotina za toplinsku opskrbu i drugih objekata te za potrebe proizvodnje hrane.

- Korištenje geotermalnih izvora predstavlja važan korak prema ostvarivanju ciljeva održivog razvoja i povećanju udjela obnovljivih izvora energije u Virovitici - izjavio je Kirin.

Agencija za ugljikovodike prijavila je početak radova Ministarstvu gospodarstva i Državnom inspektoratu, sukladno Zakonu o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika.

Građani se mole za strpljenje i razumijevanje, jer se u razdoblju izvođenja radova očekuje povećan promet teretnjaka.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Šokantni detalji tragedije u Sv. Filipu i Jakovu: Motociklom se zabio u Čeha sa 168 km na sat!
KRUŽI UZNEMIRUJUĆA SNIMKA

Šokantni detalji tragedije u Sv. Filipu i Jakovu: Motociklom se zabio u Čeha sa 168 km na sat!

Motociklist je s teškim tjelesnim ozljedama kralježnice i glave završio u Općoj bolnici Zadar. Kako neslužbeno doznajemo, riječ je o jednom ugostitelju s područja Biograda
Luciana i Andro (24) blizanci su i genijalci s Medicine: 'Od svih nagrada, važnije je pomagati'
IMAJU DVIJE REKTOROVE NAGRADE

Luciana i Andro (24) blizanci su i genijalci s Medicine: 'Od svih nagrada, važnije je pomagati'

Sestra i brat Koren na šestoj su godini Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Nagrađeni su za projekte posvećene onkološkim pacijenticama i slijepim i slabovidnim osobama
Užas u Zagorju: Dvoje je mrtvih, jedan čovjek ozlijeđen u sudaru
ZATVOREN PROMET

Užas u Zagorju: Dvoje je mrtvih, jedan čovjek ozlijeđen u sudaru

U nesreći su sudjelovala dva osobna automobila, a promet je na tom dijelu prometnice zbog sudara zatvoren za sav promet

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025