POLICIJA TRAŽI POMOĆ JAVNOSTI

U vlaku u Britaniji seksualno napastovan muškarac, policija traži ovu ženu: 'Istraga traje...'

U vlaku u Britaniji seksualno napastovan muškarac, policija traži ovu ženu: 'Istraga traje...'
Foto: BTP/Canva

Britanska policija istražuje slučaj seksualnog zlostavljanja jednog muškarca do kojeg je došlo 14. prosinca prošle godine u vlaku na relaciji Sheffield - Worksop.

Admiral

Iz policije nisu otkrili previše detalja, kažu tek da je žena seksualno napastovala muškarca dok je prolazila pokraj njegova sjedala, piše The Sun.

Objavili su i snimku osobe koju traže, pozvali su javnost da ih kontaktira ako je prepoznaju..

Foto: BTP

- Detektivi koji istražuju seksualni napad u vlaku na liniji Sheffield – Worksop objavili su ove snimke s nadzornih kamera u vezi s tim slučajem. Ako imate informacije o ovoj osobi, javite nam se - poručili su iz policije.

Foto: BTP

Istraga je u tijeku..

