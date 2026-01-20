Britanska policija istražuje slučaj seksualnog zlostavljanja jednog muškarca do kojeg je došlo 14. prosinca prošle godine u vlaku na relaciji Sheffield - Worksop.
POLICIJA TRAŽI POMOĆ JAVNOSTI
U vlaku u Britaniji seksualno napastovan muškarac, policija traži ovu ženu: 'Istraga traje...'
Čitanje članka: < 1 min
Britanska policija istražuje slučaj seksualnog zlostavljanja jednog muškarca do kojeg je došlo 14. prosinca prošle godine u vlaku na relaciji Sheffield - Worksop.
Iz policije nisu otkrili previše detalja, kažu tek da je žena seksualno napastovala muškarca dok je prolazila pokraj njegova sjedala, piše The Sun.
Objavili su i snimku osobe koju traže, pozvali su javnost da ih kontaktira ako je prepoznaju..
- Detektivi koji istražuju seksualni napad u vlaku na liniji Sheffield – Worksop objavili su ove snimke s nadzornih kamera u vezi s tim slučajem. Ako imate informacije o ovoj osobi, javite nam se - poručili su iz policije.
Istraga je u tijeku..
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku