Radila sam u Ošlju i prije 20 godina, bilo je puno više djece nego danas. Ali lijepo nam je, kaže teta Violeta Stanković
VRTIĆ U OŠLJU PLUS+
'U vrtiću nas je samo pet, a teta Violeta naš je centar svijeta!'
Sunčan jesenski dan na krajnjem jugu Hrvatske, polja mandarina, miris naranči, citrusa i blag šum mora dočekuje nas ispred Dječjeg vrtića u Slanom. Ravnateljica Mirela Držujanić planira sa svojim odgojiteljicama svaki trenutak polaznika Dječjeg vrtića Slano u sastavu kojega se nalazi i područni odjel ove predškolske ustanove u dvadesetak minuta vožnje udaljenom selu Ošlju.
