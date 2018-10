U Vukovar ide 15.000 ljudi? Na prosvjed krenuli puni autobusi

U Vukovaru će se u subotu u 14 sati održati prosvjed u znak protesta na neprocesuiranje ratnih zločina počinjenih na području Vukovara.

Na prosvjed će doći ljudi iz svih krajeva Hrvatske koji su već jutros autobusima krenuli prema Vukovaru.

No sve više rastu političke tenzije. Ako je inicijator, gradonačelnik Ivan Penava, naznačio je da prosvjed nije politički, on je do sada uspio podijeliti javnost, branitelje, pripadnike Hvidre, pa i političare u HDZ-u.

- Na prosvjedu nas ne zanima strančarenje - poručio je gradonačelnik Vukovara koji je posljednjih dana stalno pozivao na prosvjed.

Iako se špekulira kako iza prosvjeda u Vukovaru stoji Milijan Brkić i da se tu zapravo radi o pokušaju udara na Vladu, čelnike Vukovara takve špekulacije ljute. Penava niječe bilo kakav udar na Vladu i rušenje HDZ-a, kojem i sam pripada, a naglasak stavlja na stradalnike Vukovara koji u proteklih 27 godina nisu dobili nikakvu zadovoljštinu za sve strahote koje su proživjeli. Na prosvjedu će govoriti isključivo ratni stradalnici, branitelji Vukovara, logoraši, majke poginulih, silovane žene, djeca koja još tragaju za svojim očevima.

- Na Veleprometu je ubijeno 700 ljudi, na Ovčari 260. Nakon pada u gradu je pobijeno nekoliko tisuća ljudi, a nakon 27 godina dignuta je jedna optužnica. To nije nikakav korak naprijed, to je mazanje očiju. Zagreb i ostali dijelovi Hrvatske koji nisu proživjeli ratne strahote nemaju suosjećanja za ove ljude. Prosvjed nije organiziran ni u kakav tajming, kakav tajming, kad je pravi tajming!? Po vladajućima nije nikada - prokomentirao je prosvjed Tomislav Josić, savjetnik vukovarskog gradonačelnika za branitelje.

Prosvjedom su nezadovoljni pripadnici srpske manjine u Vukovaru. Zamjeraju Penavi što nije spomenuo da je među vukovarskim žrtvama bilo i pripadnika srpske manjine, koji su odvedeni s radnih mjesta i likvidirani. Srđan Milaković je pitao hoće li na prosvjedu i oni imati pravo govoriti o svojoj žrtvi. Penava je u svojim izjavama istaknuo kako prosvjed nije napad na HDZ, ali da ne podržava stranačku koaliciju sa SDSS-om.

Očekuje se dolazak oko 15.000 prosvjednika iz svih krajeva Hrvatske. Predviđeno je da na skupu govori jedino gradonačelnik Penava, a bit će iznesena i svjedočanstva žrtava ratnih zločina. Ivan Penava još u najavi održavanja skupa pozvao je na miran prosvjed te izostanak bilo kakvih političkih ili poruka mržnje i netrepeljivosti. Također je najavio da osim govora na pozornici, ni prije ni poslije skupa, ne namjerava novinarima davati izjave. Prosvjedni skup održat će se na Trgu Republike Hrvatske s početkom u 14 sati.