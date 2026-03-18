Obavijesti

News

Komentari 0
PRVI OD 557

U Vukovar uplovio prvi riječni brod ove godine sa 150 gostiju

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
U Vukovar uplovio prvi riječni brod ove godine sa 150 gostiju
Vukovar: Građani iskoristili vruće ljetne dane za odmor na Vukovarskoj Adi | Foto: Dubravka Petric/PIXSELL

Riječni kruzing predstavlja vrlo važan segment turizma u gradu Vukovaru, ne samo u promociji destinacije, nego i doprinosu lokalnom gospodarstvu te međunarodnoj vidljivosti Vukovara

U Vukovar je Dunavom u srijedu uplovio prvi ovogodišnji riječni brod - AmaVerde sa 150 putnika uglavnom iz Sjedinjenih Američkih Država, kojima je po uplovljavanju priređen prigodni program.

Vukovarski gradonačelnik Marijan Pavliček, koji je dočekao putnike s kruzera na pristaništu uz Dunav, rekao je da je to prvi od 557 najavljenih riječnih brodova koji će pristati ove godine u Vukovaru, što je za 35 posto više nego prešle godine.

"Posebno me veseli sve veći broj turista koji se zadržavaju na jednodnevnim izletima u našem gradu, ali i činjenica da među putnicima od ove godine ima i djece“, rekao je Pavliček dodavši kako se Vukovar sve više profilira kao važno turističko središte kontinentalne Hrvatske.

"Gosti s brodova posjećuju kulturne institucije kao što je Gradski muzej, Muzej vučedolske kulture, Vukovarski vodotoranj. I to je vrlo bitno, kad ljudi dođu ovamo da imamo što ponuditi. Uvjeren sam i da će ovaj postotak dolazaka kruzera iz godine u godinu rasti", kazao je gradonačelnik.

Direktorica Turističke zajednice grada Vukovara Marina Sekulić podsjetila je kako riječni brodovi u Vukovar dolaze od 2001. godine.

"Pred nama je rekordna sezona. Procjenjuje se da destinacija od jednog broda uprihoduje okvirno 10.000 eura za vodiče, izlete, ulaznice, suvenire i cjelokupno lokalno gospodarstvo“, rekla je.

Istaknula je kako riječni kruzing, odnosno nautički turizam, predstavlja vrlo važan segment turizma u gradu Vukovaru, ne samo u promociji destinacije, nego i doprinosu lokalnom gospodarstvu te međunarodnoj vidljivosti Vukovara na karti svjetskoga kruzinga.

"Riječ je o gostima koji dolaskom u Vukovar po prvi put zapravo dolaze i u Hrvatsku“, kazala je Sekulić.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026