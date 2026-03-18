U Vukovar uplovio prvi riječni brod ove godine sa 150 gostiju
U Vukovar je Dunavom u srijedu uplovio prvi ovogodišnji riječni brod - AmaVerde sa 150 putnika uglavnom iz Sjedinjenih Američkih Država, kojima je po uplovljavanju priređen prigodni program.
Vukovarski gradonačelnik Marijan Pavliček, koji je dočekao putnike s kruzera na pristaništu uz Dunav, rekao je da je to prvi od 557 najavljenih riječnih brodova koji će pristati ove godine u Vukovaru, što je za 35 posto više nego prešle godine.
"Posebno me veseli sve veći broj turista koji se zadržavaju na jednodnevnim izletima u našem gradu, ali i činjenica da među putnicima od ove godine ima i djece“, rekao je Pavliček dodavši kako se Vukovar sve više profilira kao važno turističko središte kontinentalne Hrvatske.
"Gosti s brodova posjećuju kulturne institucije kao što je Gradski muzej, Muzej vučedolske kulture, Vukovarski vodotoranj. I to je vrlo bitno, kad ljudi dođu ovamo da imamo što ponuditi. Uvjeren sam i da će ovaj postotak dolazaka kruzera iz godine u godinu rasti", kazao je gradonačelnik.
Direktorica Turističke zajednice grada Vukovara Marina Sekulić podsjetila je kako riječni brodovi u Vukovar dolaze od 2001. godine.
"Pred nama je rekordna sezona. Procjenjuje se da destinacija od jednog broda uprihoduje okvirno 10.000 eura za vodiče, izlete, ulaznice, suvenire i cjelokupno lokalno gospodarstvo“, rekla je.
Istaknula je kako riječni kruzing, odnosno nautički turizam, predstavlja vrlo važan segment turizma u gradu Vukovaru, ne samo u promociji destinacije, nego i doprinosu lokalnom gospodarstvu te međunarodnoj vidljivosti Vukovara na karti svjetskoga kruzinga.
"Riječ je o gostima koji dolaskom u Vukovar po prvi put zapravo dolaze i u Hrvatsku“, kazala je Sekulić.
