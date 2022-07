U Vukovaru je obilježena 15. obljetnica smrti pukovnika Babića, heroja Trpinjske ceste

Komemorativnim skupom na Trpinjskoj cesti u utorak je obilježena 15. obljetnica smrti vukovarskog branitelja pukovnika Marka Babića, a svečanosti je nazočio i predsjednik RH Zoran Milanović poručivši kako je Babić bio zastrašujuće hrabar čovjek koji od respekta sasječe u koljenu.

"Želim vjerovati da je želja i vizija svih onih koji više nisu s nama da Hrvatska bude jaka, samostalna država, da ima svoje ja i karakter, kao i svoju drskost, ako je to potrebno", rekao je Milanović. Susjednoj Srbiji je poručio da Hrvatskoj duguje saznanja i podatke o nestalim hrvatskim braniteljima i civilima.

"To je dvije tisuće ljudi. To nije dvije tisuće potpisa ili osobnih iskaznica. To je dvije tisuće duša i nekoliko tisuća ljudi koji su ih poznavali i koji ih nikada neće zaboraviti. To Srbija treba poštivati i bez stoga neće moći daleko napredovati na europskom putu", poručio je dodavši da "to ne mora biti nikakva transakcija, to je ljudska obaveza".

Kazao je i kako je Hrvatska zahvaljujući malom broju pravih ljudi u Domovinskom ratu doslovno spašena.

"To je bila hrvatska tragedija, hrvatska epopeja nakon toga, a nadam se jednog dana i hrvatska rapsodija. Da ne bismo predugo čekali na to treba nam, neću to nazvati ni jedinstvo ni zajedništvo, to je danas na svačijim ustima, nego stav, čvrstina, drskost i da nas ne poštivaju jer se poštovanje ne može utjerati nego da nas čuju. Bez toga nismo država, s tim itekako možemo biti država, mala ali jaka", poručio je predsjednik Republike Zoran Milanović.

Babić na Trpinjskoj cesti uništio 14 tenkova

Izaslanik predsjednika Sabora, saborski zastupnik Josip Šarić podsjetio je kako je Marko Babić na Trpinjskoj cesti uništio 14 tenkova što je ogromno junaštvo.

"Marko Babić ima samo čin pukovnika za sve ono što je napravio u Domovinskom ratu što je sramotno uvažavajući vrijeme koje je prošlo i kakvih danas imamo neobičnih ljudi s visokim činovima", kazao je Šarić.

Izaslanik predsjednika Vlade, državni tajnik u Ministarstvu hrvatskih branitelja Špiro Janović poručio je kako nema nikakve dvojbe da je Marko Babić bio junak i neustrašivi vođa rekavši kako Vlada Andreja Plenkovića neće dopustiti nikome da dovede u pitanje legitimnost Domovinskog rata.

Predsjednik Savjeta za branitelje vukovarskog gradonačelnika Tomislav Josić, dotaknuvši se malog broja okupljenih na komemoraciji, kazao je kako je malo branitelja bilo u Vukovaru i 1991. izrazivši vjeru kako će budući naraštaji više cijeniti i poštivati to što se događalo 1991. godine.

Komemorativnom skupu nazočni su bili i članovi obitelji i rodbine Marka Babića kao i vukovarski gradonačelnik Ivan Penava.

Predsjednik Republike Zoran Milanović prethodno je na grobu Marka Babića na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskom ratu položio vijenac i upalio svijeću, a to su učinila i brojna druga izaslanstva među kojima i Hrvatskog sabora, Vlade, Vukovarsko-srijemske županije i Grada Vukovara kao i članovi obitelji pokojnog Marka Babića.

Najčitaniji članci